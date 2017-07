L'Ateneu de Cullera, l'Artística de Bunyol i la Unió de Llíria congreguen 1.200 persones en la gira 'A tres bandes'

Cullera ha sigut aquest cap de setmana la capital mundial de la música de banda. Tres de les millors agrupacions a nivell internacional protagonitzaren un concert històric organitzat per la Regidoria d'Activitats Musicals que dirigeix Sílvia Roca, amb el qual es va donar inici a la gira 'A tres bandes', el projecte que posa en valor aquesta part cabdal del patrimoni artístic valencià.

L'Ateneu Musical de Cullera, l'Artística de Bunyol i la Unió Musical de Llíria congregaren 1.200 persones, que van abarrotar els Jardins del Mercat. L'organització aconseguí el ple absolut i no era per a menys: sobre l'escenari tres de les bandes de vent de més prestigi en una audició sense precedents.

L'actuació la van obrir 'Los Feos' de Bunyol amb un programa de música francesa. Sota la batuta de Henrie Adams, executaren a la perfecció Manhattan Symphonie de Serge Lancen, a la qual va seguir Symphonie (Pour orchestre d'harmonie) d'Ida Gotkovsky. Una selecció exquisida que segons els experts requereix d'una gran tècnica que solament una banda d'aquest nivell pot executar amb garanties.

El llistó estava alt i el públic en volia més. Sobre l'escenari, la Unió Musical de Llíria va apostar per una temàtica diferent. El mestre Pablo Marqués va conduir els seus amb Dansa Colorista, de Rafael Mullor Grau i La Vall de la Murta (Simfonia Núm. 1) d'Andrés Valero Castells amb Les serres, Monestir, 1401 i Pirates, moros, pont de pedra. El públic, enlluernat, va ovacionar per la perfecció amb la qual els edetans van omplir una nit calorosa en la qual la música de qualitat els va fer romandre en les seues cadires fins al final.

El paper més difícil el va tindre l'Ateneu Musical de Cullera. Després de l'actuació de dos 'monstres' de les bandes valencianes, l'esforç que havien de realitzar era titànic. Però els 'pirris' van superar les expectatives. Havien assajat dur i es va notar. El seu repertori va alegrar la nit cullerenca. Donaren bona mostra de per quin motiu aquesta banda és l'única en el món que pot presumir de dos doblets històrics en els certàmens de València i Altea.

Sota la direcció de Ferrer Ferran, van oferir el pasdoble de concert Amunt Pirris, del mateix Ferran i van tancar amb West Side Story (Danses Simfòniques) de Leonard Bernstein. Un final de cinema que va arrancar la que, sens dubte, va ser l'ovació més enèrgica de la nit.

La cita va congregar destacades personalitats del món de la política i la cultura. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, va acudir en representació de la presidència de la Generalitat. Montón va assegurar que la iniciativa 'A tres bandes' és un dels millors exemples dels grans esdeveniments pels quals aposta el Govern valencià actual. "La música de banda és una d'eixes coses que ens fan sentir orgullosos com a poble", va destacar.

Per la seua banda, l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, es va congratular pel fet que la seua ciutat haja sigut l'escollida per a iniciar una gira que passarà a la història per ser la primera vegada que les principals bandes valencianes uneixen els seus esforços per a promocionar aquest element fonamental de la nostra cultura. En eixe sentit, va emfatitzar que "totes les societats musicals de la Comunitat Valenciana han de veure's ací reflectides perquè estem posant en valor el seu treball com a vertaders motors culturals i vertebradors socials".

Els presidents de les tres societats que actuaren van rebre un reconeixement de l'Ajuntament de Cullera. A tres bandes és un projecte que naix del G-6, les bandes de Cullera, Bunyol i Llíria, les sis principals societats musicals del País Valencià. Des del 2016 fins al 2019 protagonitzaran concerts en aquestes poblacions per a acostar la millor música a la ciutadania en general i defensar la seua preponderància cultural. La pròxima cita serà a l'octubre a Llíria amb la participació de l'SMI Santa Cecília.