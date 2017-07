La divulgació i la participació seran els eixos centrals de la I Fira Modernista d’Alcoi

Després que fa unes setmanes es presentara oficialment la I Setmana Modernista d’Alcoi, que se celebrarà del 18 al 24 de setembre, s’estan donant a conéixer a poc a poc i amb més detall, totes les activitats i col·lectius que en formaran part. Hi ha dos grans vessants diferenciades, i a la vegada complementàries, mitjançant les quals es concep la primera edició d’aquest projecte. D’una banda, trobem l’àmbit més centrat en la divulgació històrica, patrimonial i cultural del Modernisme, sempre sense perdre la centralitat d’Alcoi com a ciutat clau dins d’aquest moviment principalment arquitectònic.

En aquest context s’emmarquen les distintes iniciatives que es duran a terme des del Centre d’Estudis Històrics i Arqueològics d’Alcoi (CAEHA). Hi haurà una exposició al Centre Cultural Mario Silvestre des del dia 11 de setembre, que girarà al voltant de la figura de Vicent Pascual, un dels noms destacats pel que fa a aquest període de la història d’Alcoi. Va ser arquitecte d’edificis tan emblemàtics com la casa del Pavo o la casa d’Escaló, però també professor de l’Escola Industrial i alcalde d’aquest mateix municipi.

A més a més, s’ha organitzat una taula redona per tal que especialistes, historiadors de l’art i arquitectes apropen i expliquen tot el llegat de Pascual a Alcoi. El CAEHA tancarà les seues activitats amb una conferència sobre el context històric i social d’aquesta època. Pedro Juan Parra, president d’aquesta entitat, considera "bàsic saber quina situació política i social s'hi vivia a finals del segle XIX i principis del XX. Hi havia un moviment obrer molt important, però també una burgesia emprenedora que llançava projectes industrials, sense tindre pràcticament matèries primeres i amb unes comunicacions molt roïnes, que va ser la que va fer possible el Modernisme".

Biblioteca del 'Círculo' d'Alcoi.

En aquesta mateixa línia, però més focalitzada en temes patrimonials, trobem una conferència i també un taller adreçat als més menuts que realitzaran des d'ARAE Patrimonio y Restauración. L’element protagonista en aquest cas serà el sòl de ceràmica de Nolla, produït a Meliana i amb una gran difusió estatal i internacional, present a gran part de les cases i palaus burgesos de tot Europa a partir de mitjans del segle XIX. Al modernisme alcoià trobem exemples, com a la casa Timoteo.

Tal com explica Xavier Laumain, membre d’ARAE “hi ha pocs estudis i informació d’aquest material i és necessari que es conega la seua rellevància i s’entenga tot el procés de fabricació i la saviesa tècnica que comporta, així com altres aspectes més socials. La ceràmica de Nolla té una història molt rica".

D’altra banda, hi haurà espai i temps també per a activitats amb una perspectiva més lúdica, amb les quals es busca sobretot la participació activa de tota la població que vulga implicar-se i gaudir de manera directa del modernisme. Un dels esdeveniments centrals en aquest sentit serà la Manifestació Sufragista que hi haurà el dissabte 23 de setembre de mans de l’Associació de Mestreses de Casa Lucentum. Serà un homenatge a tot aquell moviment que es va generar a principis de segle XX per a reivindicar, entre d’altres drets per a la dona, l’admissió legal del vot femení. Açò està pensat en clau de recreació, per això, serà imprescindible dur la indumentària corresponent a aquest moment històric. Així, l'última de les propostes que s’han presentat els darrers dies és el taller de pentinats i barrets per a ajudar a complementar el vestuari. Aquest serà completament debades, però caldrà inscriure’s o be acudint a l’establiment organitzador, Tot Urbans o bé accedint a l’apartat d’inscripcions de la web de la Tourist Info d’Alcoi.