La Setmana de Música de Cambra de Montserrat farà un viatge des del Barroc al Classicisme

La vila de Montserrat es prepara un any més per acollir a la plaça de l’Ajuntament, la trenta-setena edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra, un festival dels de més solera del País Valencià i una de les senyes d’identitat d’aquest poble de la comarca de la Ribera en la contrada de la Vall dels Alcalans.

D’aquesta manera, l’equip assessor de la Setmana, ha tancat el programa d’actuacions previstes per a enguany, conscients com són de la responsabilitat de mantenir el nivell i les expectatives que any rere any ofereix aquesta Setmana Internacional de Música de Cambra.

Així doncs, en aquesta edició, s’espera amb candeletes l’actuació de l’Orquestra Barroca d’Alacant i de la Camerata de Múrcia, formacions responsables de l’obertura i la cloenda d’aquesta setmana que desgranarà concerts entre el 24 i el 29 de juliol a la plaça de l’Ajuntament d’aquesta localitat de la Vall dels Alcalans.

Igualment participaran en aquesta trenta-setena edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, el trompeta Luís González i el pianista Pepe Gallego, solistes excepcionals que oferiran al seu recital, la possibilitat de realitzar un viatge musical de la mà de grans compositors.

Dins de la programació d’enguany, està prevista l’actuació de Música Trobada, un quintet de joves músics valencians que utilitza còpies d’instruments històrics, amb l’objecte d’apropar-se més a una interpretació fidel del text musical.

Per al regidor de Cultura de Montserrat, Santiago Martínez, "hi ha confiança que aquesta programació resultarà del gust dels amants de la música clàssica, no sols al nostre poble, sinó també als pobles, viles i ciutats de les comarques veïnes i ens agradaria que satisfera les expectatives creades per la Setmana de Música de Cambra".