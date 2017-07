Morera reivindica la circumval·lació d’Oliva i el tren de la costa en la reunió de la Mesa de les Corts celebrada al municipi

La Mesa de les Corts Valencianes s’ha reunit hui fora del Palau dels Borja i ho ha fet al saló de plens de l’Ajuntament d’Oliva, on els membres de la Mesa han estat rebuts pels representants de la corporació municipal, amb el seu alcalde, David González, al capdavant.

Després de la reunió, el president de les Corts, Enric Morera, ha comparegut en roda de premsa per a comentar alguns dels acords presos en la Mesa i que tenen trascendència per al municipi de la Safor. De fet, el president ha elevat una proposta als membres de la Mesa per a traslladar als grups parlamentaris del parlament valencià un esborrany de declaració institucional perquè les Corts s’unisquen al posicionament unànime de l’Ajuntament d’Oliva per aconseguir la variant de la N-332, amb la qual es desviarà tot el trànsit que hui dia encara passa pel mig de la població.

Per al president, "és un honor que l’ajuntament ens haja convidat a celebrar la Mesa a Oliva perquè feia 10 anys que no se reunia fora del Palau dels Borja i açò és un símbol de la connexió que volem tindre amb els assumptes que afecten les nostres ciutats".

També en solidaritat amb els veïns i veïnes d’Oliva, de poblacions properes i de la Marina Alta, el president de les Corts ha fet el trajecte des de València fins a Gandia en tren, que és on acaba la línia de rodalia. Fins a l’estació de la ciutat ducal ha anat l’alcalde d’Oliva a recollir el president del Parlament valencià i ha agraït el gest per reivindicar el tren Gandia-Oliva-Dénia, un clam de tota la societat de la Safor i de la Marina Alta des de fa més de 40 anys.

Segons ha reconegut el mateix Morera, "he vingut a Oliva en tren per a posar en evidència que Oliva necessita solucions i existeix un consens de tota la societat que necessitem prolongar la línia fèrria de Gandia-Oliva-Dénia, i necessitem donar solucions a la circumval·lació d’Oliva. En eixe sentit, informe que la Mesa de les Corts, unànimement, ha decidit traslladar als grups la proposta que hem elaborat per a solucionar el problema de la N-332 al seu pas per Oliva, és un tema que ens condiciona i estem en vies de solució perquè és una demanda d’Oliva des del punt de vista de la seguretat i també ambiental.

El president de les Corts ha assenyalat que "el document que traslladem als grups recull les reivindicacions que s’han aprovat per unanimitat als plens d’Oliva des de fa dècades, exigeix la inversió immediata per a construir la circumval·lació i, mentre això és una realitat, reclama l’alliberament del peatge per poder desviar el trànsit per l’AP-7 i traure’l fora del nucli urbà".

Miguel Ángel Blanco

Entre d’altres acords de la Mesa, s’ha aprovat la proposta del president perquè demà, dimecres 12 de juliol a les 12 del migdia, es faça una concentració i tres minuts de silenci a les portes de les Corts en record del 20 aniversari de l’assassinat del jove regidor d’Ermua Miguel Ángel Blanco. Morera ha fet una crida a la ciutadania per a participar en la concentració, “en record, en homenatge i per a manifestar la nostra ferma voluntat amb la democràcia, la llibertat i la convivència pacífica”.