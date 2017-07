La Diputació de València subvenciona dos projectes de recuperació de música tradicional valenciana empresos per Aldaia

La Diputació de València ha concedit a l'Ajuntament d'Aldaia, en la comarca de l'Horta Sud, dues subvencions per a impulsar sengles projectes de recuperació de la música tradicional valenciana. D'una banda, Aldaia rebrà 30.000 euros per a rescatar la memòria musical del compositor Pascual Fuentes en el 250 aniversari de la seua mort i, per una altra, rebrà 25.000 euros per a reforçar els treballs de recerca sobre el cançoner popular valencià de finals del segle XIX i el segle XX.

Aldaia, amb una important tradició musical, s'ha proposat recuperar la música popular i les lletres de la cançó tradicional valenciana, així com estudiar els seus orígens i evitar, amb açò, la pèrdua d'“un gran tresor patrimonial”, com explica l'alcalde, Guillermo Luján, que ha tramitat la sol·licitud d'aquestes ajudes a través de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Aldaia.

La primera d'aquestes subvencions es concedeix al projecte de recuperació de la música inèdita del músic d'Aldaia Pascual Fuentes i els fons es destinaran a la recerca de la seua trajectòria, la recuperació de documents i partitures, la realització d'un concert commemoratiu, dues xarrades musicològiques sobre la figura de Fuentes i un CD-llibre amb la producció musical del compositor valencià.

Aldaia s'ha proposat recuperar la música popular i les lletres de la cançó tradicional valenciana, així com estudiar els seus orígens

En el cas de la recuperació del patrimoni oral i cultural del cançoner tradicional valencià, una recerca a nivell local ha aconseguit recopilar un important patrimoni de cants i melodies populars, conservats per diferents generacions de veïns del municipi. El projecte, que comptarà amb una subvenció de 25.000 euros de la Diputació, inclou un llibre i un CD, i es classifica en cants religiosos, cants profans, música infantil i música de joventut i edat adulta.

Amb aquestes subvencions, la Corporació Provincial segueix protegint el patrimoni cultural valencià, en aquest cas, el musical, i ajuda els municipis a no perdre la cultura musical tradicional.