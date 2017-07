Les festes d’Ondara comptaran com a principal novetat amb la Nit de Germanor i la pista lliscant

Ondara viurà les seues Festes Populars de Sant Jaume del 21 al 29 de juliol. Uns festejos organitzats per la Regidoria de Festes i Tradicions de l'Ajuntament d'Ondara que han sigut presentats a l'Ajuntament amb la presència de l'alcalde, José Ramiro; la regidora de Festes i Tradicions, Maria Carmen Velázquez; la regidora de Cultura i Igualtat, Raquel Mengual; el representant de la Comissió de Bous d’Ondara, Javi Gómez; el president de l’Associació de Comerciants (ACO), Juanjo Mahiques; els representants de la Quintada 2017, Carla Ginestar i Sergi Ortolà, i l'organitzador de la Nit de Rock, Toni Miralles.

Les Festes de Sant Jaume 2017 s'han organitzat amb la col·laboració de la Comissió de Sant Jaume (en què estan representades penyes i quintades) i de la Comissió de Bous (que ha gestionat, per segon any consecutiu, el programa d'actes taurins). Des de l'Ajuntament d'Ondara s'ha volgut agrair el treball realitzat per la Comissió de Sant Jaume, per la Comissió de Bous i pels Quintos 2017 en l'organització dels festejos perquè Ondara tinga unes festes dignes i per al gaudi del públic de totes les edats; així com també s'ha agraït l'aportació de totes les empreses que col·laboren publicitàriament o patrocinen actes dels festejos.

L'alcalde d'Ondara, José Ramiro, i la regidora de Festes, Maria Carmen Velázquez, han aprofitat per a fer una crida a la participació de la ciutadania d'Ondara i de la comarca en aquestes festes populars. També els representants de la Quintada 2017 han convidat els veïns d'Ondara a gaudir de Sant Jaume 2017.

La Regidora de Festes i Tradicions, Maria Carmen Velázquez, ha explicat que les Festes de Sant Jaume 2017 comptaran, com a novetat, amb la Nit de Germanor de Sant Jaume, que se celebrarà el dimecres 26 de juliol a l'avinguda Doctor Fleming, que es tancarà al trànsit per a l'ocasió i que estarà oberta a la participació de tots veïns d'Ondara. Hi haurà música en directe, animació infantil, barbacoes i servei de barra. La regidoria de Festes posarà les taules, cadires i barbacoes.

Fins al 21 de juliol es pot reservar a la Casa de Cultura el menú Germanor2017 o arreplegar els tiquets gratuïts de beguda per a aquelles persones que es queden a sopar, demanen o no el menú, atés que cadascú pot emportar-se el sopar, encarregar el menú per 10 euros o utilitzar les barbacoes de què disposarà l'Ajuntament. El sopar estarà amenitzat per la Xaranga Batuxanga i comptarà amb dos tipus de revetlla: una, a càrrec de Rosana, a la zona senior al costat de la Plaça del País Valencià i, una altra, amb els grups Pellikana, Lukoners i DJ Santi Mataix, al costat de la Plaça de Bous.

Una altra de les novetats del programa de Sant Jaume 2017 serà la súper pista lliscant de 60 metres que s'instal·larà el dimarts 25 de juliol pel matí a la Baixada de la Puríssima per a dotar de més animació al tradicional Dia de les Quintades (els participants hauran de portar flotador o matalasset inflable). A més, en el programa d'enguany se celebrarà, com a novetat, el Gran Prix per a penyes i quintades a la Plaça de Bous, el diumenge 23 de juliol, substituint el futbol vaca (a petició de la Comissió de Sant Jaume).

Musicals: Rock&Moll, nit de revetlles

Novament, i després d'haver-se iniciat amb gran èxit l'any passat, en aquesta edició de les festes populars es torna a apostar per la iniciativa d'oferir concerts al Moll del Prado, en set dies de les festes, de forma prèvia als sopars populars, segons ha informat la regidora de Cultura, Raquel Mengual. Els concerts de Rock&Moll comptaran amb les actuacions de The Cabriolets (22 juliol), Tremp (23 juliol), Loli Pop (24 juliol), The Moussers (25 juliol), The Police (26 juliol), La Mocha (28 juliol) i Gin Lemon’s (29 juliol). Com ha indicat Raquel Mengual, es tracta d'un estil de música variat, amb grups de la comarca, i que va adreçat a tots els públics.

També en l'apartat musical, les revetlles aniran a càrrec de Capital 90 (21 de juliol al Prado), Scream (22 de juliol al carrer Sant Jaume), Eufòria (25 de juliol en el carrer Sant Jaume) i Syberia (27 de juliol en el Prado, coincidint amb la nit del concurs de paelles).

La Nit del Rock serà el dissabte 29 de juliol, últim dia de les festes, amb l'objectiu de consolidar aquesta proposta musical per a culminar els festejos populars. Comptarà amb els grups Oques Grasses, Tremenda Jauria, Prozak Soup i DJ Escala i Corda, segons ha donat a conèixer Toni Miralles. La Nit del Rock prendrà com a emplaçament el final de la Ronda Generalitat per a un major aforament. També s'oferiran dos discmòbils: el 24 de juliol, amb els DJ’s locals Montaner i Jack Daniel, i el 28 de juliol, amb els DJ’s Alex Femenia, Mitch Van i Saimon Mas.

Activitats infantils

Enguany destaquen novament en el programa festiu les activitats adreçades al públic infantil i familiar. En aquest apartat hi ha diverses iniciatives que es realitzaran tots els dies en horari de matí, en la contornada del Prado: el dissabte 22 de juliol, ‘gimkala loca’; el diumenge 23, jocs de motos i carrera de cintes (amb casc obligatori per als menors d'edat); el dilluns 24, bous amb carretons; el dimarts 25, súper pista lliscant; el dimecres 26, jocs aquàtics; el dijous 27, jocs aquàtics a la piscina municipal; el divendres 28, jocs infantils amb la col·laboració dels Júniors MD, i el dissabte 29 de juliol, parc infantil d'Aqua jocs. D'aquesta manera, es dota d'activitat cada matí durant la setmana de festes de Sant Jaume. A més, hi haurà un taller d'oci saludable amb la col·laboració de Creu Roja el dilluns 24 de juliol a les 18 hores, al recinte del Prado.

També adreçades als més menuts destaquen les actuacions dels “bous en carretons”, que se celebraran diversos dies, també en horari de matí. Hi haurà cinc actuacions de bous en carretons: el dissabte 22 de juliol, a les 19 hores; el dilluns 24 de juliol, a les 12 hores; el dijous 27 de juliol, a les 00:15 hores; el divendres 28, a les 19 hores, i el dissabte 29 de juliol, a les 19 hores.

Programa taurí

Respecte als actes taurins, seran un dels principals centres d'atenció de la programació, com és tradicional a les Festes Populars de Sant Jaume. El programa és paregut al de l'any passat, que va ser la primera edició en què va estar organitzat per la Comissió de Bous, mantenint els actes que més funcionen. Segons ha explicat el representant de la Comissió de Bous, Javi Gómez, hi haurà entrades de bous i solta de vaquetes tots els dies a la Plaça de Bous (en horaris de vesprada i nit), concurs de retalladors el diumenge 23 de juliol, jònecs el dia de Sant Jaume (perquè puguen participar tots els majors de 16 anys) o l’exhibició de quatre entrades de bous el dimecres 26. A més, i per petició popular, hi haurà entrada i eixida de bous de la plaça fins en quatre ocasions (el dissabte 22, el dilluns 24, el divendres 28 i el dissabte 29) en horari de nit. El concurs de ramaderies se celebrarà durant 5 vesprades (el dissabte 22, el dilluns 24, el dijous 27, el divendres 28 i dissabte 29).

Partides de festes al Trinquet Municipal

En l'apartat esportiu, segons ha recalcat l'alcalde José Ramiro, destacaran les partides de professionals de pilota valenciana al Trinquet Municipal d'Ondara per als dies 22, 28 i 29 de juliol, a més de les partides del Torneig de Pilota de Sant Jaume. Les partides d'escala i corda professionals comptaran, el dissabte 22 de juliol, amb Giner i Félix contra Francés, Héctor i Tomàs II; el divendres 28 de juliol (amb entrada gratuïta) Puchol II i Nacho contra Pere Roc II i Félix. I el dissabte 29 de juliol, Santi Silla i Jesús contra Ferrer i Santi. Totes les partides se celebraran a les 18.30 hores.

Venda de productes de Sant Jaume

Cal indicar que ja estan a la venda els elements de merchansing (samarretes, xapes, gots, polsera per a gots, mocadors, etc.) de les festes de Sant Jaume 2017, a la Casa de Cultura. Enguany, de nou, s'ha realitzat un “pack santjaumero” compost per samarreta, xapa, mocador i, de regal, la motxilla. També estan ja a la venda a la Casa de Cultura les entrades per al concurs de retalladors (anticipada 6 euros, en taquilla 8 euros). A més, està obert fins al 21 de juliol el termini d'inscripció per a la Nit de Germanor (hi ha diferents modalitats: reservar menú per 10 euros, emportar-se el sopar o utilitzar les barbacoes. Per a les tres opcions, cal inscriure's a fi de disposar de les taules i cadires necessàries, així com per a arreplegar els tiquets de dos begudes gratuïtes). La Casa de Cultura tindrà un horari de l'11 al 21 de juliol de 9 a 15 hores i la setmana del 17 al 21 de juliol també obrirà a la vesprada, de 18 a 20 hores.

Venda d’entrades en ACO

D'altra banda, segons ha explicat el president d'ACO, Juanjo Mahiques, s'ha acordat amb l'Associació de Comerciants i Empresaris d'Ondara la creació de punts de venda d'entrades anticipades per al “Concurs de Retalladors” del diumenge 23 de juliol a les empreses ACO amb un preu de 5 euros. De manera que l'entrada anticipada per a l'acte es podrà adquirir a la Casa de Cultura d'Ondara al preu de 6 euros o bé als comerços d'ACO adherits a aquesta iniciativa per un preu de 5 euros. L'objectiu és aconseguir l'entrada de nous clients potencials a les botigues i fidelitzar la clientela.

A més, per qualsevol compra en aquests comerços, s'entrarà en el sorteig de 500 euros en compres en els establiments d'ACO (el sorteig es realitzarà el mateix dia del concurs de retalladors). Els comerços d'ACO adherits a aquesta promoció són: Ca Paquitina, Gaspar Fotògraf, Mobles Ortolà, Esports Colau, Calçats Dora, Calçats Torres, Flors Roseta, Alfa Idees, Confortgama, Passicos La Merceria, Servicolor, Autoescola Bahia, d'Estarca Cortines, Perruqueria Eclipse, Masdemilviajes, Admin. Loteria nº1, Carnisseria Picó, Copete’s, Monverd, Martí Asg. Axa Segurs, Gala’s, Nina Estètica i Bellesa, Màxima Bikes, Coses de Casa i Regals, Fornés Assessors, Vinalia, Motos Mahiques i Disseny Mut.

Igualtat en les festes

Per altra banda, la regidora d'Igualtat, Raquel Mengual, ha avançat que durant les festes es durà a terme una campanya contra les agressions sexistes amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania. Per a això es repartiran ventalls de color violeta amb missatges pel foment de la igualtat i en contra de la violència masclista.

Portada de Sant Jaume

L'alcalde d'Ondara, José Ramiro, ha recordat que la nova imatge de portada de Sant Jaume 2017 ha sigut dissenyada per la dissenyadora ondarenca Montse Castellano i, en ella, s'arrepleguen tots els conceptes que des de l'Ajuntament d'Ondara es volien transmetre: la igualtat en les festes (dones i homes, xiquetes i xiquets comparteixen protagonisme en les diferents activitats representatives dels festejos que es plasmen en el cartell), la participació de persones de diferents edats (des d’edats ben primerenques fins a persones majors) i la festa popular al carrer.