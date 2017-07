Les Corts insten la Generalitat a impulsar la declaració de la Tomatina com a Bé d'Interés Cultural immaterial

Les Corts han instat, per unanimitat, la Conselleria de Cultura a impulsar la tramitació de l'expedient per a la declaració com a Bé d'Interés Cultural (BIC) immaterial de la Tomatina de Bunyol (la Foia de Bunyol), al mateix temps que han demanat una reclamació al Govern estatal perquè inicie els tràmits necessaris perquè aquesta festa siga inclosa en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i puga optar a ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

La iniciativa, proposada pel Grup Parlamentari Popular, ha estat defensada pel diputat Vicente Betoret, qui ha destacat que aquesta festa "mereix la major protecció" que la Llei de Patrimoni Cultural Valencià atorga a aquells elements de l'anomenat Immaterial o Intangible per considerar una tradició festiva, cultural i social de "gran complexitat i coherència"

El càrrec popular ha subratllat, a més, que la festa de la Tomatina "reuneix un inequívoc valor patrimonial, ja que està vertebrada per tots els mecanismes de connexió entre festa i patrimoni i s'enquadra clarament dins de la figura del patrimoni immaterial, previst en tots els marcs jurídics patrimonials d'ordre mundial, europeu, espanyol, autonòmic i local".