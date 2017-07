La Diputació afavoreix la intermediació entre Brussel·les i els municipis de l’Horta Nord en matèria hídrica i mediambiental

Tècnics de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València han acompanyat en un viatge de tres jornades els representants municipals de les localitats de Puçol, el Puig, Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, Massamagrell i Museros –tots ells de la comarca de l’Horta Nord– en la seua visita a l’oficina de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE) per a conéixer de prop el treball que s'hi desenvolupa pel que fa al seguiment de les polítiques mediambientals de la Unió Europea i participar en la jornada organitzada per la Comissió Europea per tal d’avaluar la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), que naix amb l’objectiu d’unificar les actuacions en matèria de gestió d'aigua en la Unió Europea.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha explicat que aquest tipus de viatges amb el suport dels tècnics ambientals permeten "estar on es prenen les decisions europees i s’aproven les directives", ha destacat.

L’oficina de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea ofereix als consistoris valencians l’oportunitat de fer ús dels seus espais; l’accés a xarxes de treball especialitzat en àmbits del canvi climàtic; l’eficiència energètica; l’economia circular; i tot el suport institucional a Brussel·les per tal de portar a terme les seues iniciatives.

Aquests sis municipis treballen intensament per a promoure un enfocament innovador en l’àmbit administratiu i en l’aplicació de les polítiques públiques de recuperació de l’horta, la prevenció d’inundacions, la mobilitat sostenible i l’adaptació al canvi climàtic. Un fet que ha estat reconegut per la mateixa Unió Europea com un exemple de bones pràctiques de les administracions locals.

Gestió de l’aigua

Així mateix, durant la seua estada a Brussel·les tant els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient com els representants municipals han participat en la jornada organitzada per la Comissió Europea amb el propòsit d’avaluar la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua i en què han pogut ser coneixedors de diferents enfocaments adreçats a la gestió hídrica.

Aquesta trobada ha tingut lloc a l’Oficina Regional del govern flamenc i ha reunit personal de la Comissió, instituts tecnològics de l’aigua, universitats i diferents nivells administratius implicats en la gestió del cicle hidràulic.

La jornada ha abordat aspectes de planificació, control, gestió, depuració i prevenció de riscos, entre d’altres. Especialment interessants han resultat els aspectes socials que envolten totes i cadascuna de les etapes de la gestió d’aquest recurs escàs, fràgil i essencial per al desenvolupament humà, i que han sigut aportats per part de l’institut de l’aigua flamenc.

La representant de la Comissió ha destacat durant la seua intervenció "els grans èxits d’aquesta Directiva", encara que també ha reconegut que "resta molt per fer". Per la seua part, des de l’organització WWF (World Wildlife Fund) han incidit en la manca de pressupost i la gran quantitat d’excepcions en l’aplicació de la Directiva, així com les deficiències que presenta aquesta norma.

Des del sector agrari s’ha advocat per sol·licitar un enfocament més integrat de les polítiques comunitàries com la PAC –Política Agrària Comuna– o l’economia circular en la gestió de l’aigua. Mentre que experts del London College han assenyalat que es pot avançar molt en la identificació dels factors que impacten significativament en la gestió de l’aigua per tal de poder actuar sobre els mateixos i focalitzar en aquests els majors dels esforços.