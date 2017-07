L'acte de l''Encantà' obri les "multitudinàries" festes de Moros i Cristians de Guardamar del Segura

Guardamar del Segura comença hui les seues festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jaume i que són de gran arrelament popular. La festa s’inicia amb la representació de l’'Encantà', que rememora velles llegendes al costat del riu Segura d'aquest enclavament mediterrani.

Des de fa 43 anys, la localitat celebra els Moros i Cristians i, tal com explica al Diari La Veu el regidor de Festes, Jesús Tenza, "tot va començar amb una festa de carnestoltes que es feia en honor al patró i, a poc a poc, es formaren comparses que foren el tret d’eixida per a la consolidació de la festa".

Tenza assenyala que en els Moros i Cristians de Guardamar del Segura "es concentra la tradició, la història i la festa del poble, un poble que participa activament en actes i desfilades". A partir d’aquesta nit, les cinc comparses cristianes i les cinc del bàndol moro ompliran els carrers de color i música. En total, 2.000 festers desfilaran sense comptar amb les bandes de música.

El regidor destaca que aquestes celebracions són multitudinàries, "més de 20.000 persones presencien les desfilades cristiana i mora i la majoria són visitants. Per a Guardamar, això significa un puntal per a la campanya turística i per a comerciants i hostaleria és una font d’ingressos molt important".

Jesús Tenza recalca que l’Ajuntament dóna suport i treballa "braç a braç" amb la Junta Central de Moros i Cristians perquè "tot isca de la millor forma possible i davant la gran afluència de gent hem fet un pla d’emergències i seguretat, per exemple, en l’acte de l’'Encantà' hem limitat l’aforament".

L’'Encantà', presentació i pregó

Aquesta és la gran nit per als festers de Guardamar del Segura. La plaça de l’Ajuntament acollirà el pregó de les festes, que enguany són a càrrec d’Antonio García, arqueòleg municipal i destacat col·laborador de la festa. Després, es presentaran l'ambaixador cristià, Mario López Gómez; l'ambaixador moro, Severiano Gras Díaz; els capitans cristians, Raúl Rodríguez Pàmies i Lorena Viudes García, i els sultans moros, Adán Campillo Barqueros i Ainara Vera Plaza.

A continuació tindrà lloc l’'Encantà', a la plaça de l’Ajuntament, amb un espectacle de llum, aigua i foc que recrea la llegenda de la figura de la Dama de Guardamar, escultura ibèrica del segle IV abans de Crist, i l'aixovar reproduït de la qual, tocat i joies, porta cada any la jove proclamada. Hui serà coronada Rosa Ibarra.

En els dies següents, amb una completa programació, les comparses mores i cristianes desfilen amb les seues tropes i assalten el castell entre l'estrèpit i l'olor de la pólvora. Desembarcament, desfilades, música, focs artificials, processó i festa nocturna en les casernes i cabiles són els components d'aquesta magnífica festa.

A més, però, cal destacar les entrades mora i cristiana que se celebren els dies 22 i 23 juliol, on desfilen les 10 comparses. Enguany, la capitania cristiana està a càrrec de la comparsa Mosquetra i el sultanat moro, al de la comparsa La Ploma.