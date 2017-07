Alzira comença Sant Bernat amb unes festes descentralitzades

Alzira começa les Festes de Sant Bernat aquest cap de setmana amb el Festival de Bandes de Música, el ral·li humorístic, les revetles, l’aplec de danses i la Nit del Rock. Durant tota la setmana desfilaran per la capital de la Ribera Alta un grapat d’artistes i grups entre els quals destaquen Carlos Baute, Manu Tenorio, Macaco o La Pegatina.

Enguany, des de la Regidoria de Festes s’ha programat per a les festes de Sant Bernat 2017 un ampli repertori d’activitats per als més menuts, així com espectacles musicals dirigits a tots el públics.

L’any passat va ser el primer que Isabel Aguilar, com a regidora de Festes, va organitzar les festes patronals i, com a resultat, es va trobar amb una alta participació, la qual cosa va fer del Sant Bernat del 2016 "el primer en molts anys que va comptar amb la implicació dels alzirenys, que optaren per quedar-se a la nostra ciutat per tal de disfrutar de totes les activitats i concerts que es van programar", destaca la regidora.

Seguint la tònica de l’any anterior, per a aquestes festes es pretén aplegar totes les edats, per la qual cosa s’han programant moltes activitats que començaran el 8 de juliol i finalitzaran el dia 23 del mateix mes, dia gran a la localitat.

"És un treball de molts mesos, una espècie de trencaclosques que hem hagut d’anar encaixant per tal de donar forma a un programa atractiu per a totes i tots, sense oblidar-nos dels xiquets. Estic convençuda que superarem l’èxit de l’any passat amb els concerts i activitats per a aquestes festes", ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar.

La descentralització de les festes és un dels objectius que van complint-se. Als concerts del camp de futbol Venècia, recuperats l'any passat, cal afegir enguany una nova ubicació, el parc de l’Alquenència, que se suma al llocs habituals com la plaça Major, el parc de Pere Crespí, el Gran Teatre i el Recinte Firal.