L’Ajuntament de Castelló de la Ribera forma els seus treballadors per a "salvar vides" amb dos desfibril·ladors

L’Ajuntament de Castelló de la Ribera ha adquirit dos desfibril·ladors amb l’objectiu de poder-los fer servir en cas de necessitat i per això ha iniciat una sèrie de cursos per als seus treballadors amb la intenció, tal com ha indicat al Diari La Veu la regidora de Salut Pública, Tere Fuster, de "poder salvar vides humanes" en cas de necessitat. En l’actualitat, el Consistori disposa de dos aparells: un que sempre duu la Policia Local i un altre al poliesportiu.

Fuster assenyala que fa uns mesos els membres del cos de la Policia Local i els treballadors de l’Ajuntament ja feren un curs homologat d’utilització del desfibril·lador i a partir de setembre se'n realitzarà un altre per a les persones encarregades del poliesportiu i de clubs esportius i socorristes.

En aquests cursos es posa l'accent en l'ensenyament de les tècniques de reanimació cardiopulmonar i de la cadena de supervivència, així com en l'ús de desfibril·ladors. També es pretén aconseguir l'accés públic a la desfibril·lació i desenvolupar mesures per a la cardioprotecció, que contribuïsquen a reduir les malalties cardiovasculars i les morts per parades cardíaques sobtades.

"L’equip de Govern té clar quines són les inversions necessàries per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i poder salvar una vida en una situación extrema és molt importat. Nosaltres invertirem ni un euro en projectes megalòmans ni en grans esdeveniments, sinó en fer millor la vida dels nostres veïns", explica Tere Fuster.