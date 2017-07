Ontinyent recupera el segon refugi antiaeri i prepara una 'Ruta de la Memòria Democràtica'

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i la Diputada de Turisme, Pilar Moncho, han inaugurat la recuperació del refugi antiaeri de Tortosa i Delgado, efectuada per l’Ajuntament amb l'ajuda de la Diputació de València, per al seu aprofitament turístic i cultural.

En l’acte, durant el qual els visitats van assistir a un simulacre de bombardeig i van poder contemplar un audiovisual sobre el paper d’Ontinyent com a ciutat acollidora durant la Guerra Civil, Jorge Rodríguez va destacar "l’esforç col·lectiu del Govern, de la Diputació i de totes les forces polítiques per a avançar en la recuperació de la dignitat històrica". L’alcalde va mostrar el seu orgull "perquè hi ha coses que no tenen valor monetari, sinó com a dignitat. Un poble que té els seus afusellats mal enterrats no és un poble digne, i no vull que el meu poble no siga digne. Per això vull agrair el treball conjunt que s’està fent pel record d’aquells gràcies als quals hui podem gaudir de la llibertat i la democràcia".

Rodríguez va recordar que aquest treball ha permés a la ciutat comptar amb un altre refugi antiaeri recuperat al carrer del Regall i amb una Aula-Museu de la Segona República a l’edifici Lluís Vives, uns espais juntament als quals aquest segon refugi permetrà crear una nova ruta turística temàtica que està previst que comence a la tardor. L’alcalde va afegir que "aquest espai serà un reclam turístic en què es mostrarà el que va ser Ontinyent durant la guerra, una ciutat d’acollida i refugi, que es el que volem que continue sent, un lloc on no es pregunta a ningú d’on ve, sinó que se’l convida a ser feliç i a desenvolupar la seua vida".

Cal recordar que el Refugi del Regall, inaugurat fa poc més d’un any, ha rebut en aquest període de temps més de 3.000 visites de tot tipus de públic en el marc d’una aportació de 145.000 euros en ajudes del Patronat de Turisme per a dinamitzar el turisme a la ciutat amb espais com ara aquest segon refugi o la Casa Maians. Les obres d'aquests dos espais ja van ser visitades en abril per la diputada Pilar Moncho, qui va mostrar la seua satisfacció "per a tornar a Ontinyent i comprovar com s’ha transformat aquest espai. M’ompli de goig comprovar com un espai que en un moment de la historia fou fet per a moments de por ara puga ser un atractiu turistic, i també constatar que Ontinyent i el seu govern tenen esta mirada cap al turisme", va explicar.

La regidora de Política per a les Persones i Presidenta de la Comissió per a la Recuperació de la Memòria Democràtica d’Ontinyent, Sayo Gandia, ha destacat també l’interés del refugi i la nova ruta turística "per a construir un discurs memorialista propi i característic d’Ontinyent, que en el marc de la Guerra Civil va tenir la peculiaritat de ser una ciutat refugi que afortunadament no va patir els efectes dels bombardejos, però va saber organitzar-se per a protegir els més vulnerables", va apuntar.

Jorge Rodríguez recorda que aquest treball ha permés, també, la creació d'una Aula-Museu de la Segona República

Gandia també va valorar el treball de la Comissió per a la Recuperació de la Memòria Democràtica, formada i amb representació de tots els partits municipals, que des de 2015 ha dut celebrat ja dues Setmanes de la Memòria Democràtica, que ha inaugurat aquest refugi i el del Regall, que ha col·laborat en la realització d’audiovisuals i que ha treballat per a impulsar l’exhumació de 10 ontinyentins afusellats en 1939, entre d’altres.

El refugi de Tortosa i Delgado està situat a la plaça de Baix, al solar de l'antiga fàbrica de Tortosa i Delgado, una important indústria tèxtil de la ciutat en l'època hui desapareguda, als peus del conjunt històric del barri de la Vila. La data de construcció data de l'any 1938, compta amb una superfície aproximada de 85 m2 i es calcula que podria haver allotjat al voltant de 300 persones.

Aquest espai s’ha habilitat perquè puga rebre visites guiades de grups escolars, interessats, turistes i públic en general i està adaptat perquè hi puguen accedir persones amb mobilitat reduïda. A més a més, també disposa d'un horari d'obertura subjecte a programacions o visites sota petició i amb el personal adequadament format per a totes aquestes funcions.