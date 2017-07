La Pobla de Farnals trau a la llum documents inÃ¨dits del trÃ nsit de la RepÃºblica a la Dictadura

L'Ajuntament de la Pobla de Farnals està col·laborant amb la Diputació de València en un projecte de recuperació de memòria històrica. El treball el du endavant l'historiador Pau Pérez, al qual se li ha donat accés a l'arxiu municipal perquè investigue i rescate de l'oblit persones rellevants i fets històrics del poble.

Una de les troballes més importants, per ara, posa de manifest que la Pobla de Farnals sembla ser l'únic municipi de la demarcació de València on apareix reflectit, a data del 30 de març de 1939, el traspàs de poder entre el Govern de la República i el nou Règim franquista. Fins ara, això no s'ha pogut constatar en cap altre municipi de la rodalia.

L'alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, ha destacat que es tracta "d'una magnífica oportunitat per a recuperar una part de la nostra història oblidada. Fins i tot, d'abans de la Guerra Civil, d'on tenim una gran carència d'informació per l'incendi de l'arxiu municipal i dels registres parroquials".

La idea és rescatar fets i personatges d'abans, també d’abans de la guerra, a partir de diversos documents dispersos, i recopilar tota la informació possible al voltant de finals del segle XIX i principis del segle XX. Per ara, el document més antic que es conserva correspon a una acta d'un ple municipal de 1909, que inclou el segell de la Pobla de Farnals utilitzat en aquells temps.

El Consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de València per a contractar una persona que s'encarregue de digitalitzar i catalogar tots els documents i informació històrica de la localitat.