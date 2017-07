Alzira no concedirÃ  llicÃ¨ncies dâ€™activitat per a la instalÂ·laciÃ³ de gasolineres dins del casc urbÃ 

L'equip de govern d'Alzira ha decidit retirar la llicència d'activitat de l'estació de servei i venda de carburant de l'avinguda Luis Suñer que va provocar la contaminació del subsòl i no donarà cap llicència més per a aquestes instal·lacions en el cas urbà.

Aquesta retirada ve aparellada a l'exigència al propietari de la descontaminació de subsòl, ja que fa quinze anys es va determinar que existien fugues d'hidrocarbur en estat líquid, "la qual cosa ha de ser solucionada pel seu responsable, que no es altre que el propietari de l'empresa", ha explicat, a Diari La Veu, Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística.

Pascual està convençut que "ha passat l'època en què es permetia atorgar llicències a les empreses expenedores de gasolina ubicades dins del casc urbà" i afegeix que "cap estació de servei serà autoritzada per a ser instal·lada en l'entramat urbà". Per a Pascual, el lloc on han d'estar aquest tipus d'empreses "és als polígons o zones industrials, situats als afores de les ciutats".

Una vegada donats els passos pertinents per tal d'aconseguir el desmantellament total de la gasolinera, la idea de l'equip de govern és recuperar aquest espai per a ús de la ciutadania, adequant-lo com a zona verda integrada en l'entorn on es troba, una cèntrica avinguda de la ciutat d'Alzira.

Cal recordar que el conseller d'Economia, Rafa Climent, va destituir Mónica Cucarella com a directora general d'Internacionalització a causa de "la delicada situació personal" després de l'informe de Transparència que veia incompatible el seu càrrec amb el d'apoderada d’aquesta gasolinera d'Alzira que està denunciada per desobediència per no haver-hi descontaminat les seues instal·lacions.