Riba-roja protegeix el Mas de Porxinos, inclÃ²s en el PAI del ValÃ¨ncia CF, per evitar lâ€™especulaciÃ³

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics, una proposta de l'equip de govern -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- per protegir com a Bé de Rellevància Local (BRL) el Mas de Porxinos inclosa en el Programa d'Actuació Urbanística (PAU) que promou l'empresa Litoral del Este, creada pel València CF.

La proposta suposa en la pràctica la protecció d'un conjunt arquitectònic, de propietat privada, que evitarà en un futur qualsevol intenció d'enderrocament o de lligar-ho a l'especulació urbanística que va aflorar l'any 2005, quan l'anterior govern del Partit Popular va rubricar un acord amb Litoral del Este per a la construcció d'una ciutat esportiva, 2.000 xalets de luxe i un camp de golf, anul·lada en primera instància pel Suprem i a l'espera que la Conselleria de Medi ambient es pronuncie sobre la viabilitat del segon programa urbanístic presentat.

La protecció patrimonial s'estén a altres masies com Mompó, Baló, la Constància, Alcedo, Vallesa de Mandor i Sant Antoni de Poyo, totes de propietat privada excepte Mompó i la Constància, les dues de titularitat municipal. L'objectiu d'aquesta qualificació del ple municipal passa per protegir aquestes construccions antigues en el cas de les privades i per rehabilitar-les i remodelar-les en el cas de les públiques. La proposta del ple es trasllada ara a la Conselleria de Cultura, administració que s'encarregarà de ratificar la sol·licitud de l'ajuntament.



L'objectiu de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria se centra a incloure aquestes construccions en el catàleg municipal de béns i espais protegits amb la categoria de bé de rellevància local, amb el compromís d’adoptar les mesures urbanístiques necessàries per a conservar la integritat de l'immoble i els seus valors culturals.

Les mesures es complementaran amb una actualització detallada del catàleg de béns i espais protegits d'acord a la legislació autonòmica vigent i la seua incorporació als fitxers existents actualment en l'arxiu de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, segons consta en la llei de patrimoni cultural valencià sobre mobles i immobles amb valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental i bibliogràfic, entre d'altres.



Cal destacar que aquestes propostes del ple s'afigen a unes altres que es van adoptar a l'inici de l'any, quan es van sol·licitar a la Conselleria de Cultura mesures en el mateix sentit sobre altres immobles, com el conegut aqüeducte romà de Porxinos, els búnquers de la Cabrasa i el Pont Vell, on ja ha actuat l’Ajuntament per evitar el seu deteriorament.

L'entorn de la masia de Porxinos és un dels més importants en el terme municipal de Riba-roja, on destaquen els camps de tarongers, principalment, als quals s'afigen les edificacions residencials i agrícoles pròpies de l'època, envoltats de les muntanyes del mateix Porxinos, el Pic de l'Àguila o la Rodana, tot enclavat en el parc natural del riu Túria. L'accés final a la masia de Porxinos està precedit d'un camí singularitzat per les parres a tots dos marges.

Robert Raga: "Compromís amb el patrimoni"

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat la importància de les mesures adoptades per l'ajuntament perquè confirmen "el compromís d'aquest equip de govern per la protecció, millora i desenvolupament de l'ingent patrimoni arquitectònic i històric que posseïm en el nostre terme municipal i que durant molts anys ha estat absolutament abandonat a la seua sort. Al mateix temps, els salvaguardem davant qualsevol temptació urbanística o depredadora que es puguen adoptar, ja que es tracta d'una part important dels nostres orígens".

En aquest sentit, en una entrevista al Diari La Veu, Robert Raga va incidir sobre la situació de Porxinos i va deixar molt clar que “l’Ajuntament no pagarà ni un euro al València CF”. Cal recordar que l’entitat esportiva reclama al Consistori 25 milions d’euros.