Agricultura impulsarà un Pla Integral per a la Vall de la Murta d’Alzira

La Vall de la Murta és, sens dubte, un dels paratges protegits més importants del País Valencià. Pulmó verd de la Ribera i senyal d’identitat històric i patrimonial pel seu monumental monestir, aquest indret tindrà, en el futur, un Pla Integral, segons ha confirmat hui, a Alzira, la consellera d’Agricultura i Medi Ambient, Elena Cebrián.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha explicat que el mes de novembre la consellera visitarà la Murta i tota la Vall per a començar a enllestir "un pla integral amb la modernització del regadiu, prevenció d’incendis, producció ecològica i, també, per a crear treball per als nostres joves".

Gómez ha assenyalat que, amb "la col·laboració de la Cooperativa Agrícola, la Diputació, la Conselleria i amb el suport d’Europa, podem tirar endavant un projecte molt important per a la ciutat, que, juntament amb la recuperació del riu Xúquerr, serà una icona rellevants de la localitat per als alzirenys".

I és que, aquest matí, l’alcalde d’Alzira ha convidat la consellera Cebrián a baixar en piragua el riu Xúquer, des de Carcaixent fins al pont de Ferro. Finalment, no han pogut acabar la travessia, ja que un matoll de canyes en mig del riu els ha impedit arribar fins al terme d’Alzira.

Diego Gómez ha recordat que el Xúquer "ja no viu d'esquenes a la ciutat. Ara, a poc a poc, estem recuperant-lo per a la ciutadania". Així doncs, els alzirenys gaudiran, en poc de temps, d'un port per a piragües.