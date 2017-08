Almassora amplia els caps de setmana l'horari de visites del Museu del Torrelló

El Museu del Torrelló d'Almassora (la Plana Alta), el qual alberga les restes del poblat íbèric descobert en el municipi, ha ampliat l'horari d'obertura al públic durant els caps de setmana amb l'objectiu d'acollir més visitants que vulguen passar el seu temps d'oci en el municipi. Aquesta mesura forma part del Pla Estratègic de Turisme, elaborat pel consistori amb la col·laboració de tots els agents locals i que marca les actuacions a realitzar en els pròxims anys. La iniciativa suposarà 100 hores mensuals de disponibilitat per a les visites, enfront de les 62 hores que s'oferien fins ara.

Cal recordar que l’assentament del Torrelló es troba en la part oest del terme municipal, al costat del riu Millars i limitant amb el terme municipal d'Onda (la Plana Baixa), on s'han documentat, mitjançant excavacions arqueològiques, restes d'un poblat de l'època del Bronze, datades cap a l'any 1000 aC. S'hi superposen diverses estructures urbanes, que donen motiu a diferents moments de l'ocupació, potser els més visibles són els del carrer ibèric amb els seus habitatges adossats, datada al voltant del 160-140 aC. Altres estructures importants són les diferents muralles, amb un total de més de 70 metres longitudinals, que protegien el llogaret de les constants invasions.

"Pràcticament es duplica el nombre d'hores en les quals el museu romandrà obert", ha assegurat la regidora de Turisme, Amaya Gómez. "Si es vol estimular l'arribada de visitants, és inconcebible que una instal·lació com aquesta romanga tancada en cap de setmana", ha destacat la regidora, que també ha avançat que la voluntat de l'equip de govern és "crear una ruta que integre el museu parroquial, el del joguet i l'arqueològic" a fi de "presentar un producte cultural atractiu per a diferents perfils de públic".

Així doncs, el nou horari de visites de la instal·lació serà els divendres i dissabtes de 9 del matí a 13 hores i de 16 a 19 hores. A més, el museu obrirà un diumenge al mes i també els dimecres i dijous al matí en horari de 9 a 14 hores. L'entrada a la instal·lació és gratuïta i, en cas de voler visitar-la amb grups de més de 10 persones, s'haurà de concertar cita.

En breu, l'exposició d'arqueologia podrà complementar-se amb la de joguets antics. De fet, la Regidoria de Cultura ja treballa en l'adequació d'una sala en l'Espai Mercat per al trasllat de la col·lecció de la família Arenós-Agut que serà la ubicació permanent de la mostra.

Per altra banda, el Departament de Turisme ha convocat per al pròxim mes de setembre una trobada amb empresaris locals a fi de començar a treballar en la creació d'una associació d'agents turístics i exposar-los exemples pràctics i casos d'èxit de poblacions properes. Tant els hostalers i comerciants com les associacions i clubs locals seran convocats abans de finals d'octubre per a marcar les línies a seguir durant l'any 2018, unes actuacions que establiran el pressupost que l'equip de govern dedica a potenciar el turisme a la localitat.