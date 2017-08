L'aroma a alfàbega inunda la Generalitat, Diputació, Corts Valencianes, conselleries i ajuntaments

Com és tradicional, 52 organismes públics disposen ja d'una alfàbega gegant regalada per l'Ajuntament de Bétera. Les plantes estan instal·lades, entre altres llocs, a les Corts, al Palau de la Generalitat, a la Batllia (seu de la Diputació), a les diferents conselleries, a l'Ajuntament de València o als consistoris del Camp de Túria.

L'alfàbega ha viatjat amb una carta de l'alcaldessa, Cristina Alemany, en la qual demana als responsables de la custòdia que facen una foto i la pengen a twitter amb l'etiqueta #AlfàbeguesBétera. Un any més, la resposta ha sigut molt bona, segons han informat a Diari La Veu fonts municipals.

Regidors i alcaldes de diferents municipis estan fent-se fotos amb les plantes i, a través dels twitters oficials de conselleries i altres organismes, s'està mostrant al món el regal gegant, verd i de forta fragància. La festa està molt a prop. Dissabte se celebrarà el primer acte fort amb el 'Sopar de la Piscina' amb les Obreres i els Majorals.

"La idea és fomentar la germanor entre institucions i pobles veïns i donar difusió a la nostra festa amb les emblemàtiques alfàbegues", explica a Diari La Veu l'alcaldessa, Cristina Alemany (Compromís). Alemany assenyala que ja ha rebut les felicitacions de diversos responsables polítics, una difusió que enguany s'accentua amb l'impuls per part de l'Ajuntament perquè la festa siga declarada d'Interés Turístic Nacional. Per altra banda, segons comenta l'alcaldessa "s'ha enviat una altra carta amb instruccions perquè els receptors de la planta sàpien com regar-la i cuidar-la".

Les festes majors d’aquesta localitat tenen com a icona la festa de l’alfàbega que se celebrarà el dia 15 d’agost, quan Obreres i Majorals portaran aquestes monumentals plantes pels carrers del poble. A la nit, tindrà lloc la tradicional cordà.