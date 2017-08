Almussafes i Benifaió s’uneixen per a aconseguir fons europeus per a projectes urbans sostenibles

Els ajuntaments d’Almussafes i Benifaió s’han unit en una aliança per a tractar d'aconseguir, de manera conjunta, ajudes de la Unió Europea, emmarcades amb el desenvolupament urbà sostenible i que podrien arribar als cinc milions d’euros. Cal recordar que tots dos municipis estan separats per sols un barranc, d'aproximadament 300 metros i, a banda, els interessos comuns són compartits, ja que molts veïns de Benifaió treballen al parc empresarial de Ford.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha explicat a Diari La Veu, que aquesta "unió de voluntats de tots dos municipis està condicionada pel número d’habitants, que ha de superar els 20.000". Amb la població d'Almussafes –10.000 habitants– i la de Benifaió –12.000 veïns– s’ha engegat aquesta iniciativa, amb l’objectiu de "millorar la qualitat de vida dels dos pobles", ha dit González.

Una de les qüestions importants per a poder aconseguir aquests fons europeus és "la participació ciutadana dels nostres veïns, a través de una enquesta per a poder saber les necessitats dels dos municipis". Entre els temes pels quals es pregunta, destaquen la contaminació atmosfèrica i acústica, la rehabilitació de zones degradades, la mobilitat sostenible o l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'administració pública, que són les línies bàsiques dels futurs projectes.

González ha aclarit que encara no es poden saber els projectes concrets a què es destinarien els diners: "Aquesta qüestió s’abordaria en una altra etapa".

Els equips de govern municipals, en col·laboració amb la consultora Enerlis, acaben de publicar en la pàgina web de l'Ajuntament d'Almussafes l'enquesta que sondeja l'opinió dels ciutadans per a elaborar les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), que arreplegarà els desafiaments futurs en l'àmbit del desenvolupament urbà i que servirà com a eina de planificació estratègica per a impulsar iniciatives en aquests territoris des d'una perspectiva intel·ligent, sostenible i integradora.

El regidor de Participació Ciutadana d'Almussafes, Andrés López, ha explicat que, una vegada més, "els ciutadans de la localitat adquireixen un paper protagonista en la presa de decisions transcendentals per al futur d'Almussafes".

"Necessitem la seua opinió per a acostar la gestió municipal a les necessitats i inquietuds dels nostres veïns i veïnes, per la qual cosa els emplacem a animem l'enquesta, a la qual es pot accedir de manera molt senzilla en el nostre portal web municipal", ha recordat l'edil.