Ricardo Caballer homenatjarà la Ruta del Bakalao amb un piromusical a Sueca

És un dels majors reclams, cada any, durant les festes de Sueca. L'espectacle piromusical d’aquesta localitat va nàixer l'any 2000 de la mà de l'empresa pirotècnica RICASA i del Consistori i congrega cada any vora 20.000 persones. Aquest migdia s'ha presentat la propera edició, que portarà per nom ‘Gran Piromusical’, al saló de plens de l'Ajuntament de Sueca. Enguany també anirà a càrrec de Ricardo Caballer i l'objectiu serà retre un particular homenatge a la Ruta del Bakalao. La cita, que comptarà també amb la col·laboració del patronat de Turisme de la Diputació de València, tindrà lloc el pròxim 9 de setembre.

L'alcaldessa, Raquel Tamarit, qui ha recordat que el piromusical ha agafat fama en aquesta localitat i s'ha exportat després als racons més recòndits del món, ha aprofitat l'ocasió per a reivindicar que Sueca ha estat la pionera, tot assegurant que "des del cor de la Ribera Baixa, el piromusical de Ricardo Caballer S.A. s'ha consolidat com un dels productes pirotècnics més esperats i amb major afluència de públic allà on dispara".

"Si la gent coneix els suecans arreu del món és, sobretot, per tres dels esdeveniments que acull el nostre poble: el piromusical, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca i la Mostra Internacional de Mim", ha afirmat la màxima representant del Consistori.

L'organització ha promés un "vertader xou" per a aquesta XVII edició, un espectacle que escaparà del seu format tradicional, segons ha apuntat el regidor de Festes, Pau Roselló. El repte és major en cada edició, "mantenir i superar el nivell d'un esdeveniment que ha assolit un èxit rotund en totes les seues darreres edicions és, si més no, complicat. No obstant això, confiem plenament amb el saber fer de la pirotècnia RICASA, que aconsegueix sorprendre'ns sempre", ha apuntat el titular de Festes.

Roselló ha avançat que enguany s'ampliarà novament l'aforament per tal de donar resposta al continu augment de la demanda per a assistir-hi. Així, es disposarà de vora 3.000 cadires més en pista per a aquells que vulguen gaudir de l'espectacle còmodament.

Aquest divendres s'ha presentat la propera edició, que portarà per nom ‘Gran Piromusical’, al saló de plens de l'Ajuntament de Sueca

Ricardo Caballer, gerent i dissenyador de RICASA, ha explicat que allò que ha inspirat el nou muntatge és la idea de trencar l'estigma que acompanya la Ruta del Bakalao i barrejar la música de qualitat, que en el seu dia va sonar fort a Sueca, una música nova i avantguardista per a l'època, amb la pirotècnia, una avantguarda a nivell mundial que tracta de crear un nou concepte.

Caballer, qui ha agraït la confiança al consistori després de reconéixer que és a Sueca on s'ha criat a nivell pirotècnic, ha avançat que l'espectacle comptarà amb quasi nou minuts extra durant els quals els focs artificials es dispararan al ritme d'alguns dels temes més representatius de la Ruta del Bakalao. Així, durant mitja hora, es dispararan 1.000 quilos de pólvora, un 25% més que en la darrera edició, que faran vibrar el públic junt amb els 100.000 vats de so. Caballer ha estat acompanyat per Daniel Claver, coordinador del piromusical a Sueca, qui ha recordat com ha crescut l'espectacle, en tots els sentits, des dels seus inicis.

Al piromusical es dispararan 1.000 quilos de pólvora, un 25% més que en la darrera edició, que faran vibrar el públic junt amb els 100.000 vats de so

L'acte ha comptat també amb la participació de Victor Pérez, discjòquei i president de la Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries (FOTUR), que donarà suport a la iniciativa. Amb tot, es pretén fer un homenatge a les sales llegendàries de la dècada dels 90 com ara Barraca, Puzzle, Chocolate, The Face, Spook, etc. Entre les sorpreses, s'ha confirmat també la col·laboració especial del conegut discjòquei Ximo Bayo.

“És una cosa única, singular, molt nostra i es pot fer a altres llocs, però el de Sueca té alguna cosa especial. La pantalla sobre la qual es projecta aquest espectacle és la partida, els nostres arrossars, plenament a fosques, de nit, això fa que tot el protagonisme recaiga sobre els focs i la música", ha apuntat la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho, qui ha assegurat que aquest esdeveniment és un aparador extraordinari del nostre territori per la seua singularitat, ja que reuneix dos elements genuïns dels valencians: la pirotècnia i la música.

Aforament gratuït i venda d'entrades

L'aforament comptarà amb 5.000 localitats gratuïtes d'entrada lliure sense seient. Per a aquells que prefereixen gaudir còmodament de l'espectacle, les entrades per a accedir a la zona de grades i cadires es posaran a la venda al públic no resident a Sueca a partir del pròxim dilluns, 7 d'agost, a la plataforma www.notikumi.com, per 5 euros.