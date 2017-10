El govern de la Vall d'Uixò visita els barris per a conéixer les necessitats dels veïns

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha posat en marxa recentment una nova iniciativa que evidencia, en paraules de l'alcaldessa Tania Baños, "una nova forma de fer política" i que permet que la ciutadania trasllade directament als representants del govern municipal els problemes i necessitats dels seus barris i, d'aquesta manera, plantejar solucions eficaces. Es tracta de la campanya 'Govern al teu barri', l'objectiu de la qual és, segons fonts municipals, "acostar als barris tots els serveis que es presten des de l'administració local". Per a conseguir-ho, els membres de l'equip de govern municipals, acompanyats per tècnics municipals de Serveis Socials, Esports, Urbanisme, Brigada Municipal i la Policia de Barri, es personen en els diferents districtes del municipi.

La campanya 'Govern al teu barri' es va iniciar recentment als barris de Toledo i Carbonaire. Ara, el recorregut dels representants municipals per la ciutat continuarà aquest 17 d'octubre a Roser i Sant Josep; el 19 del mateix mes, a Colònia Sant Antoni; el 24, a Colònia Segarra; i el 26, a Grup La Unió. En els pròxims mesos està previst que la campanya continue al Mercat, al Polígon III, a Sant Vicent i a Assumpció i La Moleta.

Durant la campanya, l'Ajuntament instal·larà un estand on els veïns i veïnes rebran atenció individualitzada i tindran l'oportunitat de dipositar, per escrit, en una bústia de suggeriments, les seues propostes per a millorar el barri i la ciutat. A més, i de forma paral·lela, els representants municipals mantenen reunions amb les diferents associacions i entitats. Entre les mesures posades en marxa fins al moment, destaca l'inici de les obres d'adequació del centre social, una de les peticions més demanades per l'associació veïnal des de ja fa diversos anys.

En paraules de l'alcaldessa de la Vall d'Uixò, amb aquesta iniciativa, l'executiu municipal demostra "que no solament ens preocupem per les persones quan vénen les eleccions, sinó que comptem amb elles cada dia, i que els veïns i veïnes ens traslladen directament els problemes i necessitats que tenen per a cercar una solució que siga eficaç". Per la seua banda, el regidor de Participació Ciutadana i primer tinent d'alcalde, Antoni Llorente, ha posat de manifest que la campanya està tenint un acolliment molt positiu "perquè són la primera presa de contacte amb l'Ajuntament i coneixen el dia a dia del barri".