Aida Ginestar, regidora d'Alzira: "L'element clau de la cultura dels nostres dies és la connectivitat"

Alzira vol fer de la cultura un dels seus trets característics com a ciutat. És per això que des de la regidoria encarregada d'aquest camp s'està fent una clara aposta per introduir propostes noves i consolidar-ne d'altres. Dos exemples d'açò els trobem en les jornades d'Art al Carrer que van tindre lloc el cap de setmana passat i en el concert del 9 d'Octubre que reuneix centenars de persones a la capital de la Ribera Alta. Aida Ginestar, regidora de Cultura, explica tot allò relacionat amb les inquietuds culturals d'aquesta població.

És Alzira una població culturalment activa?

Sí, Alzira té un teixit associatiu cultural important que participa activament per a potenciar la vida cultural alzirenya.

Amb quins recursos o punts forts compta a nivell cultural?

Tenim la sort que en la nostra localitat convergeixen un gran nombre de creadors, de col·lectius, d'associacions, de grups de recerca, d'equipaments públics i privats, d'espais de producció independent, de programes educatius, d'estudis, de publicacions... Un dels punts importants són els Premis Literaris Ciutat d'Alzira, guardons que al llarg dels anys han consolidat la nostra ciutat com a capital de la literatura en valencià.

Com concebeu des de la Regidoria i l'Ajuntament què ha de ser la cultura del municipi? Quines línies de treball esteu desenvolupant en aquest àmbit?

Entenc que la cultura del segle XXI no pot tancar-se dins de les cobertes d'un bon llibre ni en les butaques d'un edifici teatral durant una ocasional mostra de teatre, en un museu o en un auditori. L'element clau de la cultura dels nostres dies és la connectivitat. Hem desenvolupat diferents projectes per a apropar la cultura a la ciutadania i hem intentat donar-los continuïtat per a crear hàbits.

Són dates importants per a Alzira en aquest sentit. Primerament, a finals de la setmana passada es va celebrar una nova edició d'Art al Carrer. En què consisteix aquesta iniciativa?

Art al Carrer és una iniciativa que tenia al cap quan vaig entrar a dirigir la Regidoria. Volia crear un festival interdisciplinar, que aglutinara dansa, teatre, música, circ, acrobàcies, arts plàstiques i que animara la ciutadania a baixar a les nostres places i carrers, a participar, a viure la cultura. És un festival on participen des d'artistes professionals a d'altres més amateurs i locals. A més a més, pretén donar a conéixer racons de la ciutat bastant desconeguts.

Aquest any s'ha tornat a dur a terme. Això vol dir que va tindre una bona acollida l'any passat?

Per a ser sincera, l'any passat estava expectant, nerviosa. Era una iniciativa totalment nova i hi havíem treballat molt des del Departament de Cultura, però fins al cap de setmana del festival els nervis no van amainar. La veritat és que el resultat va ser magnífic i la resposta ciutadana, extraordinària. Els espectacles estaven plens de famílies, de persones de totes les edats que gaudien del nostre primer festival.

Què han trobat les alzirenyes i els alzirenys en aquesta segona edició?

L'edició d'enguany, a banda de les 26 actuacions musicals, de dansa o circ, ha tingut la novetat d'oferir 15 expressions artístiques. Una d'aquestes intervencions artístiques l'han realitzat els il·lustradors que han participat en la primera Jornada d'Il·lustradors a Alzira, que es va celebrar al carrer de les Escoles Pies i a la Casa de la Cultura, on es van aplegar artistes locals i d'altres de la talla de Paco Roca o Mac Diego. En aquesta segona edició, la programació oferida ha suposat un major nombre d'espectadors. S'ha demostrat que la ciutat estava viva: la gent ha participat, ha viscut la cultura. Això fa que ens encoratgem per a treballar en la propera edició, on s'intentarà incrementar el pressupost per a ampliar el perímetre traslladant les activitats a tots els barris de la ciutat i ampliar les activitats com ara el cinema.

Un altre dels plats forts és el concert del 9 d'Octubre, que comptarà amb grups com Zoo, Auxili, Mafalda, Tremenda Jauría o les alzirenyes Pupil·les. Què suposa una jornada així per a Alzira?

Quan entràrem a governar, teníem molt clar que el 9 d'Octubre havia de ser una data important a la nostra ciutat. Des de l'Ajuntament havíem de recuperar la festa, potenciar-la, i vam apostar ben fort per aquest concert; probablement a dia de hui el més potent per a celebrar el 9 d'Octubre arreu del País Valencià. Feia anys que Alzira no gaudia d'un concert amb una afluència de públic tan important, però, a més a més, la ciutat tenia un deute amb els més joves i amb la música en valencià. Podem dir que el 9 d'Octubre ha recuperat la seua importància al nostre poble gràcies a aquest concert i a altres actes al voltant d'aquesta data assenyalada.

És el tercer any consecutiu que se celebren aquests concerts ací. Es pot parlar d'un esdeveniment ja consolidat?

Sí, crec que els més joves, i els no tant joves, ja entenen que el concert de referència del 9 d'Octubre se celebra a casa nostra.

Creu que la cultura és un bon vehicle per a reivindicar a banda de per a celebrar i gaudir?

La cultura, l'art i la música sempre han estat un vehicle per a expressar-nos i per a projectar allò que sentim i pensem. Evidentment també per a reivindicar.

I pot ser la falta de cultura precisament el que va donar lloc a un incident a les xarxes socials en què es va traure de context un comentari seu arran del qual va rebre, fins i tot, amenaces de mort?

La falta de cultura i la falta d'educació evidentment tenen molt a veure en la reacció que va haver i tot el que va passar

Com ha avançat aquest fet? Ha hagut alguna resposta per part de la Fiscalia després que presentara la denuncia?

De moment no tenim cap notificació del jutjat.

Com es vol fer créixer culturalment Alzira en un futur?

Volem continuar en la mateixa línia. La programació cultural és molt potent al llarg de l'any, però volem consolidar aquelles propostes que hem introduït com a novetat i que estan tenint molt bon resultat, és a dir, Art al Carrer i les activitats del 9 d'Octubre. Continuarem donant suport als Premis Literaris Ciutat d'Alzira i estem treballant perquè Alzira siga Ciutat Lectora.