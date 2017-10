Burjassot aprofita Sant Dionís per a convidar els seus veïns a estimar-se lliurement

El pròxim 9 d’Octubre se celebra la festivitat de Sant Dionís i, amb eixe motiu, l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA, i el Servei d’Atenció Integral a les Dones, Espai Dona, han posat en marxa la campanya #JoEstimeLliure!, que es durà a terme a través de la xarxa social Twitter.

Així, des de les regidories de Promoció del Valencià i d’Igualtat, s’anima els burjassoters a demostrar, en 140 caràcters, que “l’amor i la llibertat van de la mà, que podem entimar-nos i volar lliures, que en l’amor no hi cap dolor!”. Aquelles persones que vulguen participar, només hauran d’escriure un tuit d’amor lliure, nomenant els perfils de Twitter d’@AvivaBurjassot i d’@Espai_Dona amb l’etiqueta #JoEstimeLliure. Aquelles que més ‘m’agrada’ tinguen aconseguiran un dinar o sopar per a dues persones al restaurant Les Maries de Burjassot. Els veïns que estiguen interessats han de publicar les seues piulades des de hui mateix i fins al pròxim dia 9 d’octubre del 2017, tot el dia inclòs.

Segons ha explicat la regidora d’Igualtat, Lluna Àrias, “a Espai Dona, cada febrer, amb motiu del Dia de Sant Valentí, treballem per tal de desbancar eixe model de relació que segueix representant homes i dones com a éssers diferents amb rols oposats però complementaris i que trobem a les novel·les, les pel·lícules, els contes... Per això, quan se’ns va proposar des d’AVIVA fer aquesta campanya per Sant Dionís, de seguida vam sumar-nos-hi". Àrias destaca també la importància que té el tractament d'aquestes problemàtiques "un dels problemes més grans als que s’hem d’enfrontar les regidories d’Igualtat de qualsevol municipi és la violècia. Tot el món sap que aquesta comença a eixes relacions tòxiques de dominació on abans, fins i tot dels colp, està la possessió de l’altra persona, aleshores conscienciar sobre açò és essencial".

A més a més, Espai Dona cada mes treballa de ple al voltant d'una qüestió específica. En juny es duen a terme tota una sèrie d'activitats i iniciatives per l'orgull LGTBI. Desembre,està dedicat a trencar els rols i estereotips que se'ls transmeten a les xiquetes i xiquets mitjançant els joguets, i també ara en novembe, tot el mes girarà entorn a la violència de gènere i d'altres tipus

Per a la regidora de Promoció del Valencià, Maria Viu, l’objectiu és “aprofitar aquesta celebració valenciana de l’amor, la nostra celebració, per a construir una altra forma d'entendre l'amor que ens permeta estimar-nos i gaudir de relacions afectives sanes i amables”.