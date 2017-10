Beniparrell acull una mostra de més de 50 'Artistes per la declaració de drets universals'

'Artistes per la declaració de Drets Universals'. Aquest és el títol de l'exposició que aquest dijous, dia 5 d'octubre, s'inaugura en la Casa de Cultura de Beniparrell. La mostra romandrà oberta al públic fins al pròxim 27 d'octubre i està organitzada per la regidoria de Cultura del municipi de l'Horta Sud que dirigeix José Manuel Puchalt.

En l'exposició, més de mig centenar d'artistes aborden la temàtica de la carta magna de la Declaració Universal dels Drets Humans, cadascun d'ells des de la seua forma i estil. La mostra compta amb la col·laboració de la Diputació de València i es realitza unes setmanes abans de la pròxima celebració del Dia Internacional del Drets Humans, el 10 de desembre.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el 10 de desembre del 1948 aquest document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s'apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. El document es va crear com un seguit d'objectius que els governants mundials havien de seguir. Com a llei internacional, és una eina utilitzada sovint per a pressionar els governs dels països que no compleixen algun dels seus articles. Precisament, per tal de vigilar-ne el compliment, l'any 2006 es va crear el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

La Declaració Universal dels Drets Humans està composta d'un preàmbul i 30 articles, que recullen drets de caràcter civil, polític, social, econòmic i cultural. Entre aquests figuren drets individuals, com ara el dret a la vida o la prohibició de l'esclavitud, els drets de l'individu en relació amb la societat civil i política, els drets de pensament, de consciència, de religió i llibertats polítiques, com ara el dret d'associació.