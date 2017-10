Bétera enceta aquest dijous la 5a edició del Festardor

Bétera ja ho té tot a punt per a acollir a partir d'aquest dijous, dia 12, i fins al pròxim dissabte 14 d'octubre la cinquena edició del Festardor. Els horaris per als tres dies del festival ja estan disponibles i també ultimada la distribució d'artistes per jornades. El nou recinte està situat en una parcel·la del polígon de Bétera i disposa de 15.000 metres quadrats per a la zona de concerts i de 25.000 metres quadrats per a la zona d'acampada, a tan sols 100 metres dels escenaris i d'ús exclusiu per als assistents. La passada edició va tenir lloc a Bellreguard (la Safor) i enguany el festival es trasllada a aquesta localitat del Camp de Túria situada a només 15 quilòmetres de València. Precisament, els empadronats a Bétera poden enguany aprofitar-se d'una oferta molt especial per la qual poden adquirir dues entrades al preu d'una només presentant el DNI.

Fins fa uns dies, el festival de música fusió i mestissatge de rock, punk, metall, rap i trap havia venut ja més del 70% de les entrades, és a dir, més de 6.000 abonaments. Un total de 37 artistes passaran pels dos escenaris del festival. El cap de cartell d'aquest festival per excel·lència de la tardor és Soziedad Alkoholica, la banda basca de crossover thrash que ha llançat fa uns mesos el seu darrer àlbum compost per temes carregats d'antimilitarisme, antifascisme i lluita de classes. També destaquen Senar Servium –els de Móstoles repeteixen per segon any consecutiu–, Boikot, Gatillazo i Narco, entre d'altres. A més, enguany hi haurà els monòlegs de Facu Díaz i Diego Varea vs Msias. I a la zona d'acampada actuaran els cantautors valencians Pau Alabajos i Andreu Valor.

Pel que fa a la distribució de grups per jornades, aquest dijous 12 d'octubre serà el torn de Soziedad Alcoholica, Narco, Rat-Zinger, Iratxo, La Desbandada, Dakidarrria, l'Oncle de la Careta, Funkiwis, Sva-Ters, Malonda, Voltor i Deserie.

Divendres 13, Noikot, Riot Propaganda, Sons of Aguirre, Def amb Dues, Ebri Knight, Cridant en Silenci, Kop, Atupa, Tesa, Pupi-Els i Vadebo seran els protagonistes de l'escenari. Eixa jornada també es realitzaran, en diferents punts de la localitat de Bétera, els acústics d'Andreu Valor i Pau Alabajos i un monòleg a càrrec de Facu Díaz.

El festival clourà dissabte 14 amb les actuacions de Senar Servium, Gatillazo, Desakato, El Último Ke Zierre, Els de Marras, El Noño de la Hipoteca and Ferrán Excés, Pirat's Sound Sistema, Prozak Soup, Gatibu i Subversa, que es completaran amb l'actuació en acústic de Poncho K i els monòlegs de Diego Varea vs Msias.