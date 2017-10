Gata treu tots els seus encants al carrer

La música i la cultura també ocupen els carrers, juntament amb el comerç local, dins la Fira Gata al Carrer que se celebra aquest cap de setmana, 7 i 8 d’octubre, a Gata de Gorgos. La regidoria de Cultura ha preparat per als dos dies una variada oferta d’activitats culturals, exposicions, actuacions musicals i teatre, entre d’altres, així com una sèrie de rutes guiades per a donar a conèixer un poc més del municipi. Aquesta és l’edició que fa 14 i el seu lema és ‘La força d’un poble’. Àngels Signes, regidora de Cultura, assenyala que “ens sentim molt orgullosos que hi haja hagut eixa continuïtat durant més de deu anys. Fer aquestes fires a pobles menuts representa una esforç important a tots els nivells: econòmic, de coordinació de gent, de recursos i de tot. No és fàcil però és una satisfacció que isquen bé”.

Així, el dissabte 7 d’octubre, a les 12 hores, la batucada de Gata Gatukada iniciarà les activitats amb una cercavila per la fira. Per la vesprada, a les 16.30 hores hi haurà una actuació de danses infantil i, a partir de les 18h, actuarà la Rondalla de Gata juntament amb el grup de danses La Llata. Diumenge serà la Colla de Dolçaines i tabals El Montgó qui anime el matí a la fira amb una cercavila a partir de les 11.30 hores. A les 12.30h, l’Escola Municipal de Dansa mostrarà també el seu treball en una actuació. De vesprada, a les 16.30h, els més menuts podran gaudir d’un conta-contes teatralitzat de la mà de Tarannà Teatre. La Banda Juvenil de l’Escola Municipal de Música de Gata serà l’encarregada de la cloenda de la fira amb la seua actuació de diumenge 8 d’octubre a les 20h.

A més s’han organitzat una sèrie de rutes guiades per tal de “mostrar a la gent de la comarca i visitants qui som, què fem i què passa en aquest poble que es diu Gata. Aprofitem per a donar a conèixer les coses més importants que tenim a nivell patrimonial”, explica Àngels Signes. La primera serà el mateix dissabte dia 7 i, a les 11.30 hores, Miguel Vives, Cronista Oficial de Gata, guiarà la ruta urbana. Diumenge, a les 11.30h, es donaran a conèixer alguns del processos de fabricació que continuen realitzant-se al municipi a través de la visita Guitarres Cashimira, Agrogata i Soler Bags. Per a aquesta ruta és necessària la inscripció. I, per últim, per la vesprada, a les 17h, serà el torn de la ruta de vegetació mediterrània pels marges del riu Gorgos de la mà de Pepe Juan Mulet, tècnic forestal.

Signes també recorda la importància del comerç local durant aquest cap de setman. “Volem reivindicar eixe comerç de proximitat, de carrer; apropar que hi ha una manera més personal d’encarar el comerç, d’eixe comerciant que coneix el veí i sap que li agrada o no i hi ha un tracte més amable que a les grans superfícies”. Conclou fent una crida a l’assistència a la Fira Gata: “Són dos dies on el poble s’omple de molta gent i dóna gust veure els carrers i l’ambient. Són dies per a estar als carrers i gaudir de Gata i dels seus espais a l’aire lliure. Tenim moltes coses a mostrar que segur que agraden”.