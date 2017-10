Inaugurada a Sagunt l'exposició ‘El Camp de Morvedre. Indrets i paisatges de l'obra pública’

El Centre Cultural Mario Monreal acull fins al 31 d'octubre l'exposició 'El Camp de Morvedre. Indrets i paisatges de l'obra pública', una mostra que ofereix un enfocament estructurat a través de les diverses xarxes de telecomunicació que es troben a la comarca del Camp de Morvedre, com les de transport, on s'inclouen la xarxa de carreteres, la ferroviària i la marítima, així com les xarxes de telecomunicació, les hidràuliques i les de defensa.

El secretari autonòmic d'Obres Públiques, Josep Vicent Boira; l'alcalde de Sagunt per substitució, Pepe Gil, i el regidor de Cultura, José Manuel Tarazona, al costat dels responsables de la Càtedra Demetrio Ribes i els comissaris de l'exposició van inaugurar ahir, 5 d’octubre, l'exposició que mostra una selecció de 17 elements de l'obra pública i del transport conservats a la comarca.

Boira ha destacat la importància que té l'exposició, ja que “coneixent el passat coneixem el present i podem valorar el futur” i ha afegit que aquesta mostra, organitzada per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Càtedra Demetrio Ribes, no solament és una visió de la tradició “sinó que ens dóna moltes pistes per a interpretar el futur de les telecomunicacions i, en aquest cas, Sagunt és essencial, ja que jugarà un paper fonamental en el futur de les comunicacions del territori valencià i enllaçarà amb la seua antiga tradició de ser un lloc estratègic entre la via mediterrània i l'interior d'Espanya”.

Per la seua banda, l'alcalde de Sagunt en substitució, Pepe Gil, ha manifestat que aquesta exposició és una oportunitat “per a conéixer aquestes infraestructures en fotografia i, posteriorment, perquè ens convide a conèixer-les en directe, ja que el patrimoni és fonamental per a entendre el que hem sigut i el que serem en el futur”.

Amb una extensa visió cronològica i tipològica de la selecció realitzada, l'exposició presenta uns elements de gran reconeixement patrimonial, com els vestigis de la Via Augusta o el conjunt defensiu del Grau Vell, amb uns altres menys coneguts, com ara la torre de telegrafia òptica situada a l'interior del castell de Sagunt o els ponts que salven el Palància i els barrancs de Linares i de la Maladitxa. Així mateix, també destaquen infraestructures de major envergadura, com les de les tres línies de ferrocarril que vertebren la comarca o aquelles que permeten la distribució de les aigües, com ara la sèquia Major de Sagunt i la Font de Quart. L'exposició va unida a la publicació 'Les obres públiques en els comarques valencianes. Indrets i paisatges. El Camp de Morvedre', inclosa en el núm. 24 de la col·lecció de Quaderns del Museu del Transport, la qual pot adquirir-se a les llibreries Llig o en línia a www.llig.gva.es.