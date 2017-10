Guardamar del Segura demana col·laboració per a detindre el piròman autor de 6 incendis en 15 dies

La localitat de Guardamar del Segura es troba en estat d'alerta davant la presència d'un piròman que, en els últims quinze dies, ha provocat un total de 6 incendis en la pinada d'aquest municipi del Baix Vinalopó. L'alcalde de la localitat, José Luis Sáez Pastor, ha fet, a través d'un comunicat, una crida a la col·laboració ciutadana per tal de poder localitzar l'autor d'aquests focs intencionats que, si bé han sigut de reduïdes dimensions gràcies a la ràpida actuació dels mitjans d'emergències, afecten una zona de gran valor mediambiental i que constitueix un del majors reclams turístics locals.

En el seu comunicat, Sáez ha demanat als veïns i visitants que informen la policia local o la Guàrdia Civil en cas que observen en la pineda, zona forestal situada entre el nucli urbà i la desembocadura del riu Segura, qualsevol persona "en actituds sospitoses o estranyes per mínimes que semblen" a fi de poder detenir aquest piròman i que no provoque més danys ambientals, "com aquest indesitjable voldria", assegura.

"El piròman actua com si d'un joc es tractara. No busca un incendi gegant sinó gaudir del foc i de la presència dels serveis d'emergència"

El mateix alcalde va ser testimoni aquest passat dimecres de quatre focus intencionats: "Quan estàvem apagant el primer amb les nostres mans tirant sorra, de forma immediata vam començar a escoltar com el foc calcinava una altra zona i, així, contínuament fins a quatre ocasions. La immediata presència dels bombers va evitar mals majors". Segons el primer regidor del municipi turístic es tracta d'una persona "malalta" que "té necessitat" d'ocasionar focs i que actua "com si d'un joc es tractara", atés que "no busca un incendi gegant sinó gaudir del foc i de la presència dels serveis d'emergència".

L'onada d'incendis intencionats ha fet que la zona de la pinada de Guardamar, un espai natural singular en què nien nombroses aus aquàtiques, s'estiga omplint aquests dies de curiosos. L'alcalde de Guardamar ha demanat "calma" a la ciutadania perquè, assegura, "agafarem el piròman i acabarem amb aquesta xacra" i d'aquesta forma "acabarem amb aquest malson. Les autoritats confien en la ràpida detenció d'un piròman, que, segons Sáez, "s'està burlant en la nostra cara", segons ha lamentat a les xarxes socials. No obstant això, la tasca és "complicada", segons reconeixen des del mateix ajuntament, atés que el piròman actua en un espai obert de 750 hectàrees, "amb infinitat d'entrades i sortides i amb molts llocs on amagar-se".