L'Assemblea Ciutadana de Cullera avalua la gestió municipal

Cullera va tornar a practicar aquesta setmana la democràcia participativa. La localitat va celebrar la II Assemblea Ciutadana en la qual l'alcalde, Jordi Mayor, envoltat de tot el seu govern, PSPV i Compromís, va rendir comptes sobre la seua gestió davant de més de 150 veïns que es van donar cita al Saló Multiusos del Mercat en un ambient distés en el qual l'actitud constructiva va presidir la trobada, asseguren des de l’ajuntament. L'assemblea passa ara a ser d’obligat compliment, ja que s’ha inclòs dins de l'ordenança de Participació Ciutadana aprovada enguany per tots els grups polítics a proposta de l'equip de govern.

En aquesta trobada, Mayor va presentar davant la ciutadania el seu informe de gestió, que recull els cinc grans eixos d'actuació de l'últim any: les polítiques actives d'ocupació, el rescat de persones, les mesures per a reconduir la situació financera de l'ajuntament, l'impuls al creixement econòmic i, finalment, inversions, polítiques educatives, culturals i ambientals.

Per blocs, Jordi Mayor va destacar en primer lloc que el municipi s'ha bolcat enguany en les polítiques actives d'ocupació i va donar una xifra il·lustrativa: el consistori, de la mà de la Generalitat, ha passat d'invertir 0 euros en aquesta matèria, l'anterior mandat, a més de 2 milions d'euros en aquests moments, la qual cosa ha permés reduir sensiblement la taxa d'atur.

D'altra banda, l'alcalde va posar en relleu l'aprofundiment en les polítiques socials i va recalcar l'eliminació de la injusta taxa de més de 1.000 euros que fins al 2016 havien de pagar els usuaris de la Residència Municipal de la Tercera Edat i no es va oblidar de l'ampliació de la plantilla de Serveis Socials i, en conseqüència, dels serveis que es presten als usuaris. Mayor també va posar en valor la recuperació de les beques de transport per a estudiants, de les quals més de 300 joves de Cullera s'han beneficiat.

Del que més “orgullós” es va mostrar l'alcalde va ser de la gestió econòmica de les arques municipals. El 2016 el consistori va aconseguir un superàvit de 2,4 milions d'euros i, per primera vegada en molt temps, un romanent positiu de tresoreria d'1,5 milions. “Hem acabat amb la hipoteca reputacional de l'ajuntament que era conegut per ser un pou sense fons”, va deixar clar.

En matèria d'impuls econòmic, va recordar les accions per a la dinamització turística i va esgrimir que el sector turístic, després d'anys estancat, ha registrat enguany les millors dades d'ocupació de la dècada, fet que ha beneficiat directament l'ocupació amb l'allargament de la temporada des d'abril a setembre. En eixa línia, la màxima autoritat local va recordar l'arribada de nous inversors com Carrefour i va anunciar que en aquests moments existeixen diverses empreses interessades a instal·lar-se en la zona comercial de Renfe, que viu uns moments de reactivació.

Pel que fa a les inversions, Mayor va recordar que el pla d'ajust municipal impedeix inversions amb recursos propis almenys fins a 2032 i va detallar totes les actuacions dutes a terme gràcies a subvencions de la Generalitat o la Diputació. Entre elles, la reurbanització del carrer del Vall o les adjudicacions d'obres com la d'eliminació de punts negres dels Collaos i la construcció d'un carril bici des de la Font del Gegant fins a la carretera del Far.

Peticions i queixes dels ciutadans

En el torn de paraula a la ciutadania, van ser moltes les intervencions de veïns que van voler plantejar propostes, queixes o fins i tot agraïments. En el terreny comercial, dos comerciants dels carrers per als vianants de Sant Antonio van plantejar la necessitat de reconsiderar l'horari de tancament al trànsit d'aquestes vies perquè els seus negocis s'havien vist afectats encara que van admetre que uns altres sí que es veien afavorits. Mayor va indicar que el govern municipal està obert a estudiar altres possibilitats en atenció a les demandes plantejades encara que va defensar que l'horari s'havia consensuat amb l'associació de comerciants i empresaris ACECU. A més, també va comentar que la intenció del consistori és acabar amb la reconversió en zona de vianants en fred per a procedir a reurbanitzar els carrers, encara que de moment no es disposen dels recursos econòmics per a açò.

Veïns del Marenyet van posar sobre la taula els problemes de trànsit que es generen en la zona durant estiu. Una cosa que, a causa de la configuració urbana d'aquesta part de Cullera, “té difícil solució perquè ve gent de fora, aparca on vol, enviem a la grua i al moment hi ha una altra vegada vehicles mal aparcats”, va contestar l'alcalde. Aquestes mateixes veus van demanar una solució per a la séquia que transcorre per un dels seus carrers “un niu de brutícia i mosquits”. L'alcalde va avançar que el consistori està en negociacions amb Aigües de Cullera per a tapar-la encara que el principal problema és el cost de l'obra, que no seria inferior als 100.000 euros.

Unes altres de les queixes es van centrar en la presència d'excrements i d'orina de gossos en els carrers. Els veïns van demanar que Cullera impose l'obligació als amos de portar una botella amb sabó per a netejar les deposicions d'orina i l'alcalde va considerar que és una bona idea i va anar més enllà en assegurar que després de la campanya d'identificació de xip duta a terme per la Policia Local el pròxim pas serà la implantació d'un banc d'ADN de cans per a multar els qui no arrepleguen les deposicions. Per últim, va haver-hi una crítica a la despesa en Festes i l'alcalde es va comprometre al fet que eixes factures estaran pagades abans que acabe l'any sense que afecte cap altra partida. També es traslladaren les felicitacions concretes per les polítiques ambientals, agrícoles així com per determinades actuacions de Serveis Exteriors i a la regidoria d'Igualtat per la creació del Consell d'Igualtat.