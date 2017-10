Ondara prepara un 9 d'octubre per a menuts i majors

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara ha elaborat una completa programació per al mes d’octubre del 2017 que inclou la commemoració de l’efemèride del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, amb diverses activitats. A més d’altres actes durant la resta del mes, hi haurà també una presentació literària a la Torre del Rellotge, una exposició fotogràfica, teatre, L’Hora del Conte i la celebració de Halloween al Prado (per a públic infantil), segons ha anunciat la Regidora de Cultura, Raquel Mengual.

Les activitats emmarcades en l’efemèride del 9 d’Octubre van començar aquest dimecres 4 d’octubre. Els protagonistes van ser els xiquets i xiquetes d’Ondara, que pogueren presenciar una sessió especial del cicle L’Hora del Conte, que va tenir lloc a les 18 hores a la plaça Major. Es tractava d’un contacontes amb titelles a càrrec de Manel Arcos: “La Colla de Bèrnia”. Aquesta sessió va suposar la inauguració de l’Hora del Conte temporada 2017-2018.

Per al divendres 6 d’octubre s’ha programat una activitat per a públic familiar, amb un teatre de carrer que representa l’Aventura Medieval recorrent els carrers del centre històric d’Ondara, a càrrec d’Espectacles David. Començarà a les 18 hores des de la Plaça Major.

El dissabte 7 d’octubre, el grup Dolç Tab Jazz presentarà a l’Auditori Municipal d’Ondara a les 20:30 hores el seu nou CD: “Revisited”.

El diumenge 8 d’octubre tindrà lloc el tradicional Concert Commemoratiu 9 d’Octubre, que se celebrarà a les 20 hores al parc de l’Era. Un arrelat concert en què la banda local, la Unió Musical d’Ondara, interpretarà música valenciana. En cas de pluja, el concert es traslladarà a l’Auditori Municipal.

El dilluns 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a les 12 hores actuaran a la plaça 9 d’Octubre el Grup de Danses Ocell, acompanyats per d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals. A continuació hi haurà una cercavila fins a l’Ajuntament, on tindrà lloc l’Acte Institucional per part de la Corporació Municipal al Claustre de l’Ajuntament. Després, actuarà el Grup de Danses Ocell i d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals, a la plaça del Convent i, per a finalitzar, es dispararan tronadors.