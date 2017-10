Música i cultura a la Fira Gata al Carrer en la vespra del 9 d'Octubre

Gata de Gorgos acollirà a més de l'acte institucional del 9 d'Octubre, el qual tindrà lloc dilluns al carrer de la Pau, una cercavila amb dolçainers i tabaleters i un dinar popular per a més de 300 comensals amb motiu de la diada del País Valencià.

Però les jornades prèvies, la música i la cultura també ocuparan els carrers, juntament amb el comerç local, dins la Fira Gata al Carrer que se celebra aquest cap de setmana, 7 i 8 d’octubre, a Gata. La regidoria de Cultura ha preparat per als dos dies una variada oferta d’activitats culturals, exposicions, actuacions musicals, teatre… així com una sèrie de rutes guiades per a donar a conèixer un poc més del poble.

Dissabte 7 d’octubre, a les 12 hores, la batucada de Gata Gatukada iniciarà les activitats amb una cercavila per la fira. Per la vesprada, a les 16.30 hores hi haurà una actuació de danses infantil i a partir de les 18h actuarà la Rondalla de Gata juntament amb el grup de danses La Llata. Diumenge serà la Colla de Dolçaines i tabals El Montgó qui animarà el matí a la fira amb una cercavila a partir de les 11.40 hores. A les 12.30 h, l’Escola Municipal de Dansa mostrarà també el seu treball en una actuació. Per la vesprada, a les 16.30 h, els més menuts podran gaudir d’un contacontes teatralitzat de la mà de Tarannà Teatre. La Banda Juvenil de l’Escola Municipal de Música de Gata serà l’encarregada de la cloenda de la fira amb la seua actuació de diumenge 8 d’octubre a les 20h.

Respecte a les rutes guiades, dissabte a les 11.30 hores, Miguel Vives, cronista oficial de Gata, guiarà la ruta urbana. Diumenge, a les 11.30 h, es donaran a conéixer alguns del processos de fabricació que continuen realitzant-se al municipi a través de la visita Guitarres Cashimira, Agrogata i Soler Bags. Per a aquesta ruta és necessària la inscripció. Per la vesprada, a les 17 h, serà el torn de la ruta de vegetació mediterrània pels marges del riu Gorgos de la mà de Pepe Juan Mulet, tècnic forestal. Totes les rutes eixiran del punt d’encontre de l’Ajuntament i es pot realitzar la inscripció a l’oficina de turisme. A més, durant els dos dies es podran visitar dues exposicions, 'Romans contra Romans', de l’àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, que es troba a la Col·lecció Museogràfica Municipal i una mostra d’Art al Vent, que estarà a l’Edifici Polivalent Juvenil.