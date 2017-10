Villena reivindica la visibilitat i igualtat amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental

Un any més, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que es commemora hui, 10 d'octubre, la Xarxa Sanament, constituïda per l'Associació de Persones amb Malaltia Mental del Vinalopó (AFEPVI), la Fundació Sanament i Integrados ha organitzat la XVII Setmana de la Salut Mental. El lema escollit per a enguany és 'Treballar sense màscares, contractar sense barreres', amb el qual es reivindica una ocupació digna i de qualitat per a les persones que pateixen un problema de salut mental.

En la roda de premsa de presentació ha estat present el president de la Xarxa Sanament, Antonio Martínez Francés, acompanyat per Jesús Hernández i Esther Esquembre, regidors de Benestar Social i Desenvolupament Econòmic, respectivament. "Treballar sense màscares per a donar visibilitat a la malaltia i normalitzar la situació i donar feina sense barreres com a crida a les empreses i l'administració pública per a obrir contractacions cap a aquest col·lectiu", ha puntualitzat Hernández sobre l'objectiu de l'eslògan escollit per a 2017.

El col·lectiu de la Xarxa Sanament va crear fa deu anys un Centre Especial d'Ocupació per a persones amb malalties mentals. Hui en dia tenen 25 persones contractades a les quals se sumen quatre persones de suport. "La malaltia mental és la major discapacitat patida a Espanya i una de les que menys contractació experimenta", ha denunciat Martínez, qui recorda a la indústria i el comerç que "existeix una bonificació per la contractació d'aquestes persones".

Les activitats amb motiu de la Setmana de la Salut Mental s'inicien hui amb un programa de Ràdio Yananá en directe des de l'Hospital General d'Alacant, la participació d'usuaris del centre en les activitats programades pel Departament de Psiquiatria en l'Hospital Verge del Remei d'Elda i, per últim, un taller de rebosteria que se celebrarà a les instal·lacions del Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) de Villena aquesta vesprada durant la xarrada ‘Parlem de salut mental?’.

A més, demà dimecres 11 d'octubre es col·locaran taules informatives per Villena i hi haurà visites a les instal·lacions del CRIS, on es realitzaran xarrades informatives per a estudiants de Secundària i també programa de ràdio en directe en què participaran els alumnes. Per la vesprada, de 17.00 a 19.00, també al CRIS, hi haurà un cinefòrum al voltant de la pel·lícula Elling. Una activitat oberta a tots els públics.

A la setmana següent, la Xarxa Sanament, juntament amb la Unitat de Prevenció de Comunitària Conductes Additives han organitzat a Villena la ponència de Mar Romera: 'La importància de la família en l'educació de les emocions'. Serà el dimecres 18 d'octubre a les 20 hores al Saló d'Actes del col·legi Salesians. Mar Romera és una distingida pedagoga i comunicadora, Presidenta de la Fundació Pedagògica Francesco Tonucci. Els actes es clausuren el 5 de novembre amb un dinar solidari al Santuari de les Virtuts amb un preu simbòlic. Les persones interessades poden comprar el tiquet en les instal·lacions del CRIS.