Paterna millora les instal·lacions dels centres de salut del municipi

L'Ajuntament de Paterna ha dut a terme i continuarà fent-ho enguany actuacions de millora en la totalitat de centres de salut del municipi. El regidor de Sanitat, Julio Fernández, ha destacat que des de l'equip de govern s'estan impulsant tot tipus d'actuacions "amb l'objectiu de seguir millorant la qualitat de la sanitat pública per a tots paterners". En aquest sentit, Fernández també ha recordat que en l'últim any s'ha recuperat el servei d'ambulància 24 hores "per a garantir la seguretat i la tranquil·litat de tots els ciutadans".

El regidor de Sanitat va assistir recentment a la presentació de les actuacions de millora dutes a terme per la Conselleria de Sanitat i la Diputació de València en els centres de salut tant de Paterna, com de la Canyada i la Coma. Així, entre les millores dutes a terme enguany destaca la millora del sistema de climatització en les consultes mèdiques de la primera planta, urgències i el gimnàs, així com la instal·lació d'unes escales de seguretat d'accés a la terrassa del Centre de Salut de Paterna. A més, s'ha substituït tota la cartelleria del centre.

Quant al Centre de la Canyada, s'està canviant l'eixida d'emergències i s'ha substituït la il·luminació de l'edifici "per una més eficient", segons fonts municipals. Pel que fa al consultori de la Coma, s'estan adaptant les instal·lacions contra incendis i s'ha instal·lat una escala de seguretat d'accés a la terrassa, així com una nova porta d'accés al consultori.

El regidor de Sanitat ha avançat que entre les actuacions previstes per al 2018 es contempla continuar amb el sistema de climatització en la resta del centre de salut de Paterna i la reforma del punt d'atenció continuada.