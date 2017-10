Almassora recull més de 50 propostes ciutadanes en els pressupostos participatius

El consistori d'Almassora ha rebut fins a 53 propostes diferents de la ciutadania que els tècnics municipals estudien a fi de determinar els costos i la viabilitat d'execució. Precisament, la comissió creada per a la present edició dels pressupostos participatius té previst reunir-se aquest dimecres, dia 11 d'octubre, per a valorar les iniciatives i seleccionar-ne entre cinc i set per a la seua inclusió en la llista de propostes que votaran els veïns, segons ha avançat la regidora de Participació Ciutadana, Susanna Nicolau. La regidora ha explicat que algunes de les idees relatives a accessibilitat, instal·lacions esportives o mobiliari urbà han sigut plantejades per diverses persones, "cosa que la comissió tindrà en compte, per la seua importància, a l'hora de triar-les.

La iniciatives plantejades afecten totes les àrees del municipi i s'estenen des de la platja fins a Santa Quitèria, passant per vies fonamentals en l'ordenació urbana d'Almassora com el carrer de Boqueres o l'avinguda de Castelló. També abunden, segons ha confirmat Nicolau, els suggeriments relatius a l'ampliació de les zones verdes, la millora de la seguretat vial i l'aposta pels transports sostenibles.

La llista de projectes que els veïns hauran de prioritzar es farà pública dilluns que ve, dia 16 d'octubre. Els almassorins tindran fins al 29 del present mes d'octubre per a votar. Aquest tràmit el podran formalitzar telemàticament, a través de la pàgina web de l'Ajuntament o amb l'app municipal. A més, el consistori d'Almassora ha habilitat nou punts en els quals els veïns podran trobar les paperetes amb les propostes, així com urnes on dipositar-les. La mateixa casa consistorial, així com la biblioteca i la piscina municipal, l'Ateneu Jove, la Casa de la Música, la comissaria de la Policia Local en la platja i els centres socials de Corell, Fátima i Sant Felipe, seran els llocs designats per a la votació presencial.

L'equip de govern municipal ha reservat un total de 175.000 euros per a les inversions que propose la ciutadania a través d'aquests pressupostos participatius. Les actuacions proposades aniran acompanyades d'informació sobre els costos d'execució. L'Ajuntament ha agraït les "valuoses" aportacions que han fet els veïns d'Almassora i ha destacat "la gran quantitat d'idees, de bones idees, que ens han proporcionat".

Almassora aferma l'execució del trinquet municipal en obtenir el 22% del finançament de la Diputació

Per la seua banda, la Diputació de Castelló ha donat la conformitat al conveni de col·laboració entre l'entitat i l'Ajuntament d'Almassora, a través del qual concedeix una subvenció de 200.000 euros –el 22% del cost total– per a l'execució del trinquet municipal. Aquesta inversió se suma al suport econòmic de la Unió Europea que arribarà a través dels fons Feder.

Imatge virtual del nou trinquet municipal d'Almassora. Foto: AJUNTAMENT D'ALMASSORA

El projecte elaborat per l'Ajuntament d'Almassora contempla la construcció d'un edifici de tres altures i 1.200 quadrats que quedarà integrat en el complex esportiu de Boqueres. El pressupost previst per a la construcció del trinquet municipal és de 899.526,48 euros i el temps d'execució de les obres serà de nou mesos. La licitació del projecte està sent tramitada, per la qual cosa el consistori aspira a resoldre l'adjudicació en els pròxims dies. El regidor d'Esports ha valorat l'arrelament de la pilota en el municipi, on malgrat no disposar d'instal·lacions pròpies el Club Pilotari d'Almassora té 65 membres.