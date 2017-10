La consellera d'Igualtat es compromet a "fer realitat" la residència de majors d'Onda

L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, es va reunir ahir 10 d'octubre a l'ajuntament amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra. Durant la trobada es van abordar diversos temes entre els qual va destacar la necessitat de dotar el municipi d'una nova residència de majors. Així mateix, es van reunir amb els treballadors dels serveis socials del municipi i van visitar el centre de dia per a persones majors dependents que existeix en la localitat, que ha passat de comptar amb 15 places concertades a 25, amb la qual cosa també es contribueix al fet que les persones que estan en situació de dependència tinguen una atenció.

Després de la reunió, l'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, va informar que "en aquests moments són més de 4.000 majors de 65 anys i només disposem d'una residència concertada amb 65 places, havent-hi en espera entre 30 i 40 persones". En aquest sentit, va assenyalar que "malgrat que Onda és un referent en la província en qüestió de serveis i ajudes a persones dependents, és totalment necessària aquesta residència. I és que en les últimes dècades ha anat en augment aquest col·lectiu de la població i es preveu que continue així en els pròxims 5 anys. A més, Onda no compta amb habitatges ni pisos tutelats, per la qual cosa, des de l'equip de govern d'Onda, considerem imprescindible la creació d'aquesta residència".

L'alcalde va qualificar la reunió com a "molt fructífera" i va avançar que "ambdues institucions seguirem treballant per tal d'explorar conjuntament diverses vies i dotar Onda d'aquesta necessària residència a fi de garantir a les persones majors d'Onda els mateixos drets i obligacions que tenen la resta de ciutadans".

Per la seua banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va apuntar que la Conselleria està estudiant amb l'Ajuntament d'Onda la possibilitat que "es faça realitat el més prompte possible la creació d'aquesta residència. Des de la Generalitat apostem per mantenir el major temps possible una vida independent i autònoma, per la qual cosa considerem que aquest ha de ser l'últim recurs; però és cert que, tal com avança la piràmide poblacional, és una realitat que cada vegada hi haurà una major demanda de serveis residencials". En qualsevol cas, Oltra va manifestar que l'objectiu és "poder atendre aquesta demanda des de l'àmbit públic, apostant per unes places públiques de residència enfront de l'ona privatitzadora que l'anterior Consell havia imposat en l'àmbit de la protecció social".

Així mateix, la vicepresidenta va destacar que el seu departament ha multiplicat quasi per tres la inversió en serveis socials municipals d'Onda. "És molt important que aquest ajuntament haja passat de tenir 138.000 euros assignats per la Generalitat en 2015 a quasi 360.000 en 2017. Una mostra de l'espenta que de des de la Generalitat s'està donant a les polítiques socials municipals a través del Pacte del Botànic, en el qual hem apostat per rescatar persones, en aquest cas les més vulnerables".

La vicepresidenta, a més, va destacar "l'estreta col·laboració que existeix actualment entre la Conselleria i l'Ajuntament d'Onda en matèria de polítiques socials" i va agrair el seu treball i dedicació per a millorar la vida dels ciutadans d'aquesta localitat. Així mateix, va ressaltar l'aposta de la Generalitat per un model social en què les entitats locals compleixen un paper fonamental, mitjançant la implantació del nou Model Social Base.

En el cas d'Onda, açò ha suposat que des de l'inici de la legislatura s'hagen incrementat un 259,53% els fons per a finançar les despeses de personal, serveis i programes socials desenvolupats per l'Ajuntament, passant de 138.548 euros en 2015 a 359.580 euros en 2017. Aquest increment pressupostari s'ha traduït en un augment de la inversió per habitant que ha passat de 6,75 euros per cada habitant d'Onda en inversió social a 14,47 euros, és a dir, un augment del 114,37%. Així mateix, la implantació en 2017 del nou Model Social Bàsic ha suposat la incorporació, en 2017, de més personal a l'equip Social de Base d'Onda, passant de 3,4 professionals a 11, és a dir, un 217% més, la qual cosa ha permés reduir les ràtios i passar d'un professional per cada 7.163 habitants a 1 per cada 2.260 en aquest municipi.