Tavernes posa en marxa un programa per a millorar les oportunitats laborals de 400 persones

Incoropora't és un programa d’inserció sociolaboral per a persones amb risc d‘exclusió social de Tavernes de la Valldigna que la Regidoria de Serveis Socials ja ha posat en marxa. L’Ajuntament de Tavernes ha destinat la subvenció de 149.000 euros dels Fons Europeus i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social de Tavernes.

"S’actua de forma individualitzada sobre població en risc d’exclusió social i persones que tinguen especials dificultats a l’hora de fer una recerca de feina. Creiem que és una actuació molt completa perquè es treballa de manera concreta en cada cas. Se’ls assessora sobre com redactar un currículum, com passar entrevistes i hi ha tallers de digitalització i ús d’Internet i les xarxes socials com a eina bàsica per a trobar oportunitats laborals", explica Noèlia Alberola, regidora de Serveis Socials.

El programa va començar al juliol i actua sobre vora 400 persones dels barris del Cantalot i Divina Aurora per tal d’impulsar el sector més desafavorit de la població. L’objectiu és proporcionar-los la formació, orientació i assessorament que els dote de les habilitats necessàries per a accedir al mercat laboral. "Treballem sobre aquests nuclis poblacionals perquè són els que més difícil tenen l’accés a recursos d’aquest tipus per tal de trobar feina i, per tant, aconseguir una millor qualitat de vida i integració. Ens consta que s’està fent una bona feina i volem portar aquest programa a altres zones també", apunta Alberola. L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan; la regidora de Serveis Socials; i tècnics de l’Ajuntament van visitar les instal·lacions municipals on treballen cinc psicòlogues i un treballador social de forma coordinada amb els usuaris durant sis mesos.

Jordi Juan va manifestar que "és la primera vegada que ens arriba una subvenció d’estes característiques dirigida al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, la qual cosa ens permet situar-nos al mateix nivell que altres ajuntaments més grans. En la visita de hui hem pogut comprovar la gran tasca que fan els sis professionals especialitzats que estan treballant dins d’este projecte de forma individualitzada amb un sector de la població que necessita ajuda per a trobar treball. Creiem que és molt necessari este programa d’inserció sociolaboral a Tavernes i ens esforçarem perquè tinga una continuïtat en el temps".