Els veïns de Vinaròs decideixen en què s'invertiran 200.000 euros

Segons la Regidoria de Govern Obert, encapçalada per Hugo Romero, durant la primera fase dels Pressupostos Participatius per a 2018 s'han rebut més de 120 propostes d'actuacions, realitzades per particulars i entitats. Des d'aquest departament conceben el projecte com "el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els fons públics".

Pel que fa a les propostes, Romero explica que "abasten tots els àmbits a nivell municipal i també de les diferents zones del municipi" i recorda que "les propostes guanyadores es repartiran els 200.000 euros que hi ha previstos per a açò en aquests pressupostos participatius". El regidor també ha volgut destacar la participació de les associacions indicant que "el teixit associatiu és el primer pas en la participació pública del municipi i per açò ens alegra veure la seua implicació en aquest procés".

Aquesta primera fase consistia en la presentació d'idees i projectes que no superaren aquests 200.000 euros i que entraren dins de les competències municipals. Açò mitjançant les assemblees veïnals, les urnes de l'ajuntament, el pavelló municipal, la biblioteca i el formulari electrònic. Una vegada estudiada la viabilitat de cadascuna d'elles per part dels tècnics municipals ja s'enceta la segona etapa.

Així, es publicaran en la web participa.vinaros.es totes les propostes i començarà una segona fase. En aquesta, aquells que hagen proposat un determinat projecte que haja estat prèviament seleccionat podran difondre'l i donar-lo a conéixer al seu entorn i també a través de xarxes per tal que passe el primer filtrat de votacions amb el major èxit possible. Per a açò, els veïns i veïnes podran participar, igual que en l'anterior fase, tant de forma online i a través de l'esmentada web com presencialment, mitjançant les urnes que hi haurà a la seua disposició al poliesportiu, l'ajuntament i la biblioteca.