Almussafes crea el seu banc d'ADN caní

L'Ordenança Municipal sobre Tinença, Protecció i Venda d'Animals de Companyia aprovada recentment per l'Ajuntament d'Almussafes comença l'aplicació de la principal novetat respecte a la normativa que s'estava aplicant des de fa 17 anys. Tal com va anunciar el consistori municipal després de l'actualització d'aquesta regulació, la Regidoria de Medi Ambient de la localitat procedirà a la creació d'un banc d'ADN caní amb l'objectiu de solucionar de manera definitiva la problemàtica dels excrements dels gossos abandonats a les vies de la població. "Aquesta conducta incívica afecta la salut pública i per això intensificarem les accions per a aconseguir un espai urbà net i respectuós amb el conjunt de la ciutadania", ressalta Teresa Iborra, regidora responsable de Medi Ambient

Per a aconseguir-ho, l'Ajuntament d'Almussafes sufragarà el cost de les proves genètiques realitzades als cans amb la finalitat de determinar el genotip dels animals, tasca per a la qual serà necessària una senzilla extracció de sang, amb la qual s'obtindran les mostres. Per a accedir a aquest servei, que es realitza de manera gratuïta per als propietaris a la Clínica Veterinària Ordàs del 10 d'octubre fins al 10 de febrer, tan sols és necessari sol·licitar cita prèvia al centre veterinari. Posteriorment, les mostres seran enviades al laboratori Newbiothecnic, on es realitzaran les anàlisis que permetran establir la informació genètica de cada mascota per a incorporar-la a les dades del cens caní. Després d'açò, els propietaris rebran una xapa perquè l'animal estiga sempre plenament identificat durant els seus passejos.

Controls

Els controls d'excrements, inclosos els dipositats en l'interior dels cinc 'pipicans' situats en el nucli urbà, començaran el pròxim 11 de febrer i en els mateixos participaran els agents policials locals i un operari de neteja, que seran els encarregats d'enviar les mostres detectades al laboratori per a identificar el propietari de la mascota. El cens és l'altre camp en què està treballant l'administració local d'Almussafes. Actualment ja hi ha registrats més de 1.500 gossos, però la intenció del consistori és aprofitar la campanya per a procedir a l'actualització d'aquesta llista. A partir d'ara, seran de compliment obligatori ambdós accions, el sotmetiment a la prova d'ADN i la incursió de les dades en la base municipal.

La nova ordenança arreplega sancions de 200 euros per no censar els gossos i de fins a la mateixa quantitat per no arreplegar les deposicions fecals que aquestos realitzen. No obstant això, des de l'equip de govern municipal insisteixen en el fet que l'objectiu que persegueixen amb la posada en marxa d'aquestes mesures "no és en absolut recaptatori, sinó que va encaminat a dissuadir de certes pràctiques que atempten contra la convivència, el respecte i la salubritat". Per eixe motiu, "la posada en marxa de l'ordenança s'està duent a terme no sols amb un ampli període d'adaptació, sinó també amb la màxima transparència possible i amb una important inversió econòmica per part de l'Ajuntament, per la qual cosa el cost serà zero per als propietaris", recorda Iborra.

Campanya 'El carrer és de tots'

La implementació d'aquestes mesures anirà acompanyada d'una ambiciosa campanya informativa de quatre mesos de duració titulada 'El carrer és de tots', que s'inicia amb l'enviament d'una carta als propietaris de les mascotes, en què s'avança tot el procés. A més, es distribuirà en tots els domicilis de la localitat un tríptic en què s'expliquen les novetats incorporades a l'ordenança perquè tots els veïns i veïnes la coneguen i puguen contribuir a difondre les actituds que faran compatible la tinença d'animals amb el manteniment de la neteja en les vies públiques.

Aquest document, del qual s'ha realitzat una tirada de 3.700 unitats, incorpora en la seua contraportada un plànol d'Almussafes en què s'indica la localització de les cinc zones de 'pipicans' habilitades pel consistori, que converteixen la localitat en el municipi del País Valencià amb més metres quadrats d'aquest tipus de recintes en relació al nombre d'habitants. A més, s'aprofita la publicació per a explicar altres aspectes de la normativa que poden desembocar en sanció, com les prohibicions d'utilitzar productes tòxics per a evitar que els gossos orinen en les façanes, orinar en les zones enjardinades o l'accés a les zones de joc infantil.

La Unitat de Protecció Animal de la Policia Local d'Almussafes resoldrà tots els dubtes a través del telèfon 664 52 01 99, disponible els dies laborables de 9 a 14 hores, i de l'adreça de correu electrònic almussafes_adn@gva.es. "Les accions dutes a terme des de l'inici de la legislatura per a aconseguir eradicar aquesta problemàtica han sigut nombroses. Actualment comptem amb tots els recursos per a aconseguir la seua total eradicació i garantir així la neteja i salubritat dels nostres carrers", conclou la regidora.