Díhuit restauradors competeixen dilluns a l'Alcúdia per fer el millor putxero valencià

Un total de 18 restauradors valencians competiran a l'Alcúdia aquest pròxim dilluns, dia 16 d'octubre, per fer el millor putxero valencià i les millors postres amb els caquis de la Ribera del Xúquer. El concurs està organitzat per l'Assocació Fira Gastronòmica, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Alcúdia i la Diputació de València, entre d'altres.

Des de primera hora del matí, tots ells estaran davall les pèrgoles del jardí dels Salons Siglo XXI de l'Alcúdia, on deixaran coure a foc lent els seus putxeros. A les 11 del matí es constituirà el jurat. Els restaurants participants d'enguany són Casa Granero i Chaparral, ambdós de Serra; Chef Amadeo, de la platja de Gandia; El Racó, de Meliana; Gambrinus, de Siete Aguas; Juan Ventitrés, de Benifaió; L'Albereda i La Fragua, de València; La Granja i Llopis, de Sueca; La Mar Salà, de Cullera; La Visteta, de Barx; Nazaret, de la platja de Puçol; Picanterra, de Cullera; Sala Braham, de Riola; Tabick, de Llombai i EMI, d'Orxeta. Tots ells presentaran, en tres torns que se sortegen a primera hora del matí, primer l'arròs fet amb el brou del putxero i les safates de carn i verdura i, en acabar tots, i en el mateix ordre, passaran les postres de caqui.

El jurat estarà format per restauradors com ara Emiliano García, propietari de la bodega Casa Montaña, que exerceix de president; Fausto Clemente, propietari dels salons que acullen el concurs; Pere Gómez, propietari del restaurant l'Oncle Pere de l'Alcúdia; Pilar Lozano, propietària del restaurant La Riuà; i Rafael Gálvez, propietari del restaurant La Matandeta. També hi estarà el guanyador de l'any passat, Paco Rodríguez, del restaurant Miguel i Juani de l’Alcúdia, i el regidor Ruben Grau, de l'Ajuntament de l'Alcúdia.