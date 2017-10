Manises torna a l'edat mitjana del 20 al 22 d'octubre amb el XX Mercat Medieval

La XX edició del Mercat Medieval de Manises, amb la qual el centre històric del municipi de l'Horta Oest farà un viatge de diversos segles enrere, fins a l'edat mitjana, se celebrarà el cap de setmana del 20 al 22 d'octubre, organitzat per la Regidoria de Turisme.

La inauguració institucional del Mercat Medieval tindrà lloc el divendres 20 d'octubre a les 19 hores a la plaça de l'Església. L'emplaçament serà, per tercer any consecutiu, el nucli antic de Manises. Per a recrear l'època medieval, l'espai comptarà amb artesans, mercaders i taverners, juntament amb una decoració "molt aconseguida", segons fonts municipals, la qual permetrà als visitants "endinsar-se" en l'època medieval gràcies a camallargs, músics, geperuts, faquirs, ferrers i escultors de pedra i fusta presents al Mercat. A més, el Mercat estarà amenitzat amb música d'època, les mil danses de l'edat mitjana, personatges itinerants i actuacions especials com ara el Ball de Sant Vito, Dani Miquel i Pep Gimeno 'Botifarra'. També hi haurà activitats i desfilades a càrrec de les capitanies mora i cristiana del 2018. A més, s'ha preparat un racó valencià, on s'exposaran eines del camp antigues, barraques i carros. Per a dinar, berenar o sopar, el mercat disposarà de taverna, forn i soc àrab amb teteria.

El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manises, Javier Mansilla, s'ha mostrat "orgullós" de poder celebrar un Mercat Medieval que enguany celebra el seu 20é aniversari i que comptarà, segons ha indicat, "amb encara més activitats i treballs d'animació que els últims anys gràcies a l'esforç que s'ha fet per part de l'Ajuntament".

El Mercat Medieval se celebrarà divendres, de 17.30 a 21.30 hores; dissabte, d'11.30 a 14 i de 17 a 22 h; i diumenge, també d'11:30 a 14 hores i de 17 a 21:30 hores. Cal recordar que aquesta serà la segona edició feta a Manises sense l'ús d'animals atés que l'any passat es va introduir aquesta novetat per tal d'oferir una alternativa d'oci sense utilitzar animals, defensant així també els seus drets.

Aquesta XX edició del Mercat Medieval se suma a les celebracions del Mes del Valencià per a promoure l'ús de la llengua en els àmbits socials i de la vida quotidiana.