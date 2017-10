Santa Pola compta amb seu pròpia per al Programa d'Inserció Sociolaboral

Ja està en funcionament la seu on es desenvoluparà a partir d'ara el Programa d'Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral de l'Ajuntament de Santa Pola, adscrit a la Regidoria d'Acció Social. El projecte està subvencionat pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. Té la finalitat de promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació i afavorir la igualtat d'oportunitats a través d'itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral. Aquest programa s'emmarca com un servei especialitzat dins dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Pola. Anteriorment, totes aquestes actuacions s'han desenvolupat al Centre Cívic de la localitat.

El nou local propi està situat al carrer de Gabriel Miró, al número 65, i se seguiran realitzant les mateixes línies d'actuació dividides en l'Àrea Psicosocial, l'Àrea Formativa i l'Àrea Laboral. En la primera d'aquestes, s'abordaran de manera concreta les dificultats personals mitjançant l'adquisició d'eines de gestió de l'estrés, d'autocontrol, de motivació i de canvi actitudinal per a millorar la competència professional i l'accés a l'ocupació. L'Àrea Formativa comprén l'assessorament sobre formació, alfabetització digital i el desenvolupament de competències bàsiques, conductuals i funcionals i tècniques per a millorar l'ocupabilitat. Per últim, l'Àrea Laboral aborda un diagnòstic, l'orientació i la intermediació laboral i el suport a l'ocupació

Fins a la data s'han atés un total de 230 persones que han participat tant en accions grupals com individuals. A més, s’han dut a terme uns cursos de Manipulació d'Aliments i Higiene Alimentària, d'Informàtica Bàsica, d'Alfabetització Digital, d’Anglès Bàsic, d’Anglès aplicat a l'Hostaleria i tres edicions del Taller d'Habilitats en la Cerca d'Ocupació. Tot açò per a millorar la competència professional dels participants i afavorir l'accés al mercat de treball. Cal destacar que s'ha aconseguit la inserció laboral de 75 participants.

Per a aquest últim trimestre s'ha previst realitzar, a banda de part dels cursos esmentats anteriorment, un curs d'Anglès per a l’Atenció al Públic, dues xarrades sobre 'Igualtat entre Dones i Homes' en col·laboració amb la Regidoria d'Igualtat i una altra sobre 'Ajuda a domicili i possibles eixides professionals a partir de l'1/01/2018', entre altres actuacions.