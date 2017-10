El Puig tracta de posar fi a la contaminació de la platja de Medicàlia des de fa 30 anys

L'Ajuntament del Puig està plenament decidit a solucionar de forma "definitiva" els problemes de contaminació que pateix la platja de Medicàlia, afectada per les aigües residuals del municipi veí de la Pobla de Farnals. Amb aquest objectiu, ambdós municipis estan en contacte per acabar amb més de 30 anys d'aigua en males condicions i que han propiciat que la platja de Medicàlia estiga senyalada, des de fa dècades, com una de les zones no recomanades per al bany, d'acord amb l'informe anual d'Ecologistes en Acció.

Si bé es considera que encara és prompte per a trobar resultats definitius, des de la regidoria de Medi Ambient del Puig s'apunta que la relació entre els tècnics d'ambdós consistoris "està sent fluïda i productiva". El consistori que comanda Luisa Salvador celebra que, "després de més de 30 anys d'ignomínia", comença a veure's "un raig de llum al final del camí".

I és que la contaminació per aigües residuals de la platja de Medicàlia és crònica des que es tenen dades de mostreig. El bany va estar prohibit durant dues dècades fins que va ser autoritzat l'any 2008. A pesar d'això, segueix clausurant-se intermitentment cada vegada que supera els nivells màxims de contaminació permesos.

El regidor de Medi Ambient del Puig, Vicent Porta, ha assenyalat: "Nosaltres tenim controlat el sistema de sanejament i de reg del Puig, però no podem fer el mateix amb el de la Pobla". Ara, la novetat és que s'ha pogut identificar el problema "amb proves concloents". Açò ha propiciat els contactes entre ambdós ajuntaments per tal de poder treballar conjuntament per trobar una solució. L'alcaldessa del Puig, Luisa Salvador, que s'ha posat en contacte amb l'alcalde de la Pobla, Enrique Palanca, per a tractar l'assumpte, ha manifestat que fins ara "no eren plenament coneixedors de la situació" i ara "la resposta per part de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals està sent positiva".

La platja de Medicàlia, que limita amb el terme municipal de la Pobla de Farnals, ha estat enguany oberta al bany durant tots els dies d'estiu. Aquest fet, que segons l'Ajuntament del Puig "seria normal en qualsevol altra platja", és "un èxit" en el cas de Medicàlia ja que, per primera vegada en molt de temps, ha aconseguit superar durant la temporada estival cadascun dels controls setmanals que la Generalitat realitza per a supervisar la qualitat de les seues aigües. Malgrat això, Medicàlia segueix tenint latent l'amenaça de la contaminació. "Ens agradaria poder anunciar que el problema s'ha solucionat, però no és així. El que ha ocorregut, simplement, és que aquest estiu no s'ha produït cap abocament contaminant de rellevància", ha assenyalat el regidor de Platges, Fernando Checa.

Per la seua banda, el regidor de Medi Ambient ha explicat que, en un principi, fa més de trenta anys, "la contaminació era descontrolada", si bé al llarg del temps "el control sobre els abocaments s'ha intensificat i s'han anat corregint i eliminant els focus de contaminació". Ara, amb les dades recollides i les accions dutes a terme durant els últims dos anys, l'Ajuntament del Puig assegura que l'últim punt que cal corregir "és el connector amb les aigües residuals que ens arriben de la Pobla de Farnals", una asseveració que comparteixen l'empresa Aigües de València i Ecologistes en Acció.

En aquest sentit, un informe d'Aigües de València de juny del 2017 constata que els últims episodis de contaminació provenen d'una antiga séquia coberta on van a parar les aigües residuals de diverses urbanitzacions de la Pobla de Farnals. La zona va començar a edificar-se els anys 60 i el seu sistema de sanejament "encara produeix episodis d'abocaments contaminants que cal neutralitzar", segons fonts municipals. Aquesta séquia subterrània recorre el terme municipal de la Pobla i, poc abans d'arribar a la mar, es desvia i desemboca en el terme del Puig. Així, les aigües pluvials i residuals que recull acaben desembocant en la platja de Medicàlia, a l'altra banda de l'espigó que separa ambdues poblacions. Quan es produeix un abocament contaminant en el municipi veí, l'espigó funciona com a mur de contenció. L'aigua contaminada arriba a Medicàlia, mentre que a la Pobla segueix onejant la bandera blava.