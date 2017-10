Emma Suárez rebrà el Premi Especial del Festival Cinema Antonio Ferrandis de Paterna

Hui, dilluns 16 d'octubre, comença el Festival Antonio Ferrandis que farà de Paterna un referent cinematogràfic fins al diumenge 22 d'octubre. Des de l'organització, conceben el certamen com "una plataforma de difusió per a pel·lícules que tinguen vincles amb el País Valencià", que reivindiquen la qualitat de les produccions locals i que homenatgen grans figures del cinema valencià. La pel·lícula Brava és l'encarregada d'inaugurar el festival aquesta vesprada, a les 19.30 hores, al Gran Teatre. "Es tracta d'una estrena molt especial perquè la pel·lícula va ser rodada en llocs de Paterna coneguts per tots els veïns i veïnes", explica l'alcalde de la localitat, Juan Antonio Sagredo. A més, la projecció comptarà amb la presència dels seus protagonistes: Sergio Caballero i Alfred Piqué.

En aquesta segona edició, s'inclouen novetats com la creació d'un concurs de curtmetratges amb dues seccions, una de ficció espanyola i una altra de joves realitzadors menors de 25 anys, amb un premi de 1.500 euros per categoria. Des de l'Ajuntament de Paterna s'encara amb positivisme aquesta iniciativa tenint en compte "l'èxit de participació que suposa per a una primera edició amb 214 treballs presentats per a la secció de ficció, 12 dels quals són de directors internacionals, i 9 en la categoria de jove realitzador", destaca l'alcalde de Paterna.

Així, els curtmetratges seleccionats que es podran veure a Kinepolis Paterna, el dijous 19, a partir de les 18 hores, són, en la categoria de ficció espanyola: Baraka, de Néstor Ruiz; Bus story, de Jorge Yudica; Cuenta conmigo, de David Casademunt; El vestido, de Javier Marco; i The app, de Julián Merino. Les obres finalista que aspiren al premi a jove realitzador són Abejas, de Lucía Casañ; Amor de Dios, de Jordi Núñez; BFF, de Marta López; Paralyisis, d'Alejandro Barvel; i Picasso, de Beatriz García. El jurat encarregat d'escollir els guanyadors està format pel guionista valencià Rodolf Sirera, com a president; l'actriu i directora de Paterna, Inma Sancho, que ha participat en sèries com L'Alqueria Blanca o Amar es para siempre; i el també el director i promotor valencià Julio Martí.

La guanyadora del Premi Especial Antonio Ferrandis, a més, és l'actriu Emma Suárez "per la seua destacada carrera, que li ha merescut tres Goyes, l'últim per La próxima piel, d'Isa Camp i Isaki Lacuesta, que es projectarà per a donar per conclosa la gala oficial del festival", apunta Sagredo. Pel que fa a altres activitats que es realitzaran durant el festival, cal destacar l'homenatge a l'actor paterner Antonio Ferrandis, que tindrà lloc el diumenge 22 i que comptarà amb un recorregut amb bicicleta pels carrers i llocs de Paterna que van marcar la vida de l'actor. Aquest estarà encapçalat pels protagonistes de la sèrie Verano Azul: María Garralón, Juanjo Artero i Miguel Ángel Valero. Després del passeig, se celebrarà un col·loqui i es projectarà el primer capítol de la mítica sèrie en pantalla gegant al parc Central.

A més, és important ressaltar que, el divendres 20 d'octubre, s'exhibirà el curtmetratge Xmile, del director Miguel Ángel Font, amb la música del qual el paterner Josué Vergara, autor de la Banda Sonora Oficial del Festival Antonio Ferrandis, ha guanyat, entre altres premis, el Hollywood Music In Media Award. Juan Antonio Sagredo afegeix que "es tracta d'un curtmetratge accessible per a persones amb discapacitat sensorial i oferirà als espectadors l'oportunitat d'acostar-se a aquest projecte a través d'experiències interactives i inclusives que envolten el curtmetratge i el món de l'accessibilitat".