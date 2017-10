El millor putxero valencià es fa a la Safor

El millor putxero valencià es fa a la comarca de la Safor. Així va quedar demostrat després que el restaurant La Visteta, de Barx (la Safor), guanyara el primer premi del X Concurs de Putxero Valencià celebrat a l'Alcúdia (la Ribera Alta). Per la seua banda, El Racó, de Meliana, va obtindre el primer premi de postres fets amb caqui de la Ribera en aquest certamen culinari en què van participar un total de 14 restauradors i que es va celebrar el passat dilluns als Salons Siglo XXI de la localitat riberenca.

El segon i tercer premi de Putxero van ser per al restaurant Chef Amadeo, de platja de Gandia, i per al restaurant Gambrinus, de Set Aigües, respectivament. En l'apartat de postres fets amb caqui, els altres guardonats van ser el restaurant l'Albereda, de València, i Llopis, de Sueca.

Des de primera hora del matí, els restauradors participants es van posar a traginar els fogons fins que a les 10.30 hores es va fer el sorteig de les lletres per a adjudicar a cada restaurant el torn de presentació de plats, atés que, com que es tractava del primer plat d'un arròs caldós fet amb el brou del putxero, es van fer tres torns per tal que no s’esclafara. Posteriorment, a les 11 del matí es va constituir el jurat, que va lliurar les seues puntuacions al voltant de les 14 hores . El lliurament de premis es va fer en acabar el dinar.

A més de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, a la taula presidencial es van reunir la diputada de Turisme, Pilar Moncho, i el president de la DO caqui de la Ribera, Cirilo Arnandis. Tots tres van ser els encarregats de lliurar els guardons als restaurants guanyadors, acompanyats pel president de l’Associació Fira Gastronòmica, Lluís Ribera.