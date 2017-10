Burjassot acull aquest diumenge 22 una jornada en defensa dels animals

Les VII Jornades Animalistes arriben a la plaça de l'Ajuntament de Burjassot aquest diumenge 22 d'octubre. La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB), amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Animal de Burjassot que dirigeix Olga Camps, ha fet una crida a participar en aquesta setena edició de les Jornades Animalistes del municipi.

Així, a partir de les 10 del matí, la plaça de l'Ajuntament de Burjassot serà l'escenari on es reuniran un gran nombre de protectores d'animals que comptaran amb l'animació de la batucada de Green Gos i duran a terme activitats pensades per a totes les edats i que inclouen taules informatives, venda solidària, pintacares, rasclet, tómbola i inflables. A les 11 del matí tindrà lloc la Marxa pels Animals sense Llar i, a les 12 hores, l'exhibició de la Unitat Canina dels Bombers de València per a donar pas, mitja hora més tard, a la desfilada d'animals.

Ja en horari de vesprada, a les 17 hores, es comptarà amb la visita de la Patrulla Canina i, a les 17.30 hores, està prevista una desfilada d'animals adoptats, a la qual seguiran les colònies felines. El VII Concurs Caní tindrà lloc a les 19 hores i, a les 21 hores, se celebrarà la clausura de la jornada.

L'SPAB convida tot el municipi a passar-se per la plaça de l'Ajuntament per tal de tindre l'oportunitat de passar "un matí divertit en companyia dels peluts" i conéixer la labor que es realitza en defensa, cura i atenció dels animals de companyia.