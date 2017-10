La gastronomia i la cultura faran de Canals un referent turístic per al cap de setmana

L'Ajuntament de Canals, a través de la regidoria de Turisme, Cultura i Fira i Festes, organitza per al cap de setmana del 20 al 22 d'octubre diverses iniciatives de caràcter turístic i cultural. Les activitats començaran amb una nova edició del Food Truck, que torna per segona vegada al municipi després de l'èxit obtingut al darrer encontre. El festival gastronòmic i musical sobre rodes estarà present durant tot el cap de setmana al pàrquing de l'avinguda Jaume I i en ell es podrà trobar cuina de tot tipus, des de barbacoes o menjar mexicà fins als plats més clàssics com ara la pasta, els ibèrics o l'arròs. Així mateix, també s'ofereixen propostes culinàries sense gluten perquè tots puguen gaudir per igual. Els xiquets també tindran el seu espai amb un parc infantil.

El teatre és també un dels protagonistes del cap de setmana. La companyia Clownic presentarà la seua obra Jobs divendres 20 a les 22.30h al Centre Cultural Papa Calixte III. Mitjançant el format d'un fals documental, Jobs fa un repàs en to de comèdia de les vicissituds del món laboral, de les ocupacions més comunes a les més singulars, passant per la cerca de treball o la seua pèrdua fins a aplegar a la jubilació. Cal recalcar que Clownic és la segona companyia dels populars Tricicle, amb més de 16 anys de trajectòria. L'entrada al teatre té un preu de 7€.

Dissabte 21 es donarà el tret d'eixida a les Festes Patronals del 2018 amb el sorteig del Bandera i Cuiros, que es realitzarà a les 21.00h a l'avinguda Vicente Ferri. Més tard, a les 22.30h, el Cor Calixtí representarà el sainet La Java al Centre Cultural Papa Calixte III. En aquest mateix lloc, diumenge, 22 d'octubre, es projectarà la pel·lícula Canta, adreçada als més menuts. La venda d'entrades en taquilla començarà a les 17.00h i a les 18.00h començarà el film. El preu de l'entrada és de 2,5€.

També diumenge s'instal·larà a la pista de patinatge del Parc Jaume I un globus, on aquells que ho desitgen podran pujar i contemplar les vistes de Canals des de les altures. Aquest romandrà obert, de forma gratuïta, de 9.00h a 11.00h i de 18.00h a 20.00h però caldrà inscriure's prèviament, a causa de la limitació de les places existents. Es pot fer del dia 16 al 20 d'octubre a Ca Don José de 17.00h a 20.00h. Per a garantir la total seguretat durant el transcurs de l'activitat l'oratge haurà de ser favorable, per tant si fera vent o ploguera es podria cancel·lar.

"Un cap de setmana intens que convertirà Canals, novament, en centre cultural i turístic de les comarques centrals", ha assenyalat Ricardo Requena, alcalde de Canals. Per la seua part, Celia Ibáñez, regidora delegada de les àrees de Cultura, Fira, Festes i Turisme, ha recalcat "la importància de treballar constantment en l'oferta d'esdeveniments que posen el focus supramunicipal al nostre poble, amb el conseqüent ambient que això comporta per a veïns i forasters".