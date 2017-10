Més d'1,3 milions per a evitar la desaparició de la pinada de Guardamar del Segura

Les dunes de Guardamar seran objecte, a partir de l'any que ve, de la major actuació mediambiental registrada en més d'un segle. En aquest sentit, i durant els pròxims tres anys, es preveu invertir 1,3 milions per a evitar la desaparició de la pinada. Es tracta de "la major i més ambiciosa" actuació mediambiental executada en més d'un segle, segons fonts municipals

La Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Guardamar i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional seran els encarregats de posar en marxa, el proper any, el Projecte de Restauració dels Hàbitats d'Interés Comunitari (HIC), contemplat per la Directiva 92/43/CE Hàbitats, a les dunes de Guardamar.

El regidor de Medi Ambient de la localitat, Silvestre García, ha qualificat el projecte com a "il·lusionant" i "ambiciós" perquè, assegura, posarà fi a una degradació lenta i constant produïda durant molts anys, i amb la consegüent pèrdua de biomassa. L'edil considera "vital i urgent" la intervenció atés que, si no s'actua complint els terminis, "en pocs anys ens quedarem sense pinar". En aquest sentit, ha posat de manifest l'impacte negatiu emergent derivat del canvi climàtic, les conseqüències del qual són menys pluja i més calor. Això comporta que no es regenere la flora de forma natural. "El resultat de la combinació d'estrés hídric i temperatures elevades fa perillar l'ecosistema dunar", sosté el regidor.

Els treballs pretenen posar fi a la situació actual, que presenta una massa forestal envellida, amb una longevitat del pi blanc i pinyer de 150 anys, en condicions desfavorables i amb absència de regeneració natural. En línies generals, es pretén fomentar una major diversitat de formacions vegetals per tal d'aconseguir una asincronia en la resposta de la vegetació dels HIC enfront de pertorbacions ambientals. "Es tracta d'un projecte de restauració d'hàbitats on hem d'introduir una sèrie de plantes coherents amb el medi, és a dir, espècies característiques d'aquest entorn que són les que més possibilitats tenen de sobreviure a les condicions de sequera extrema que poden produir-se en aquests ambients", explica el regidor Silvestre García.

Una altra actuació significativa que contempla el projecte està relacionada amb la flora invasora i exòtica que ocupa 103 hectàrees. D'aquesta superfície, 51 hectàrees són espècies arbòries i 32, herbàcies. En total, hi ha a les dunes 29 espècies exòtiques invasores que seran retirades amb mètodes manuals o mecànics no agressius. El pla mediambiental, que també inclou part dels sistemes dunars del Baix Vinalopó (Elx i Santa Pola), inclou la retirada de pins morts o en declivi amb una important defoliació.