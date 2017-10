La Diputació dóna llum verda a la rehabilitació del paratge de Bonaigua de Rocafort

L'Ajuntament de Rocafort ha formalitzat aquesta setmana el conveni amb la Diputació de València que permetrà invertir 60.000 euros, un 20% a càrrec de l'Ajuntament, en la zona verda de Bonaigua. Després del reconeixement, per part del departament de medi ambient de la Diputació, de Bonaigua com a Espai Forestal Degradat en desembre del 2016, l'Ajuntament va encarregar un projecte d'intervenció i va presentar la corresponent memòria valorada.

En aquest projecte es recull que la rehabilitació de la zona ha de respectar el seu tradicional caràcter ambiental i cultural i realçar el paisatge d'una manera amable. El que es pretén és aprofitar la morfologia i les restes de l'antiga pedrera per a traçar itineraris de passeig, així com plantar vegetació que dote d'ombra la zona de jocs i de pícnic. També es vol fer que aquest lloc d'esplai i de reunió, que és el límit amb el terreny urbanitzat, siga més accessible per als vianants tant des del costat de la muntanya com des de la carretera i crear zones de pas que conviden a aprofitar-lo.

Ara, una vegada acceptada aquesta memòria sobre el projecte d'intervenció, el pas següent és signar el conveni i la Diputació impulsarà les actuacions d'adaptació de l'espai natural amb la finalitat de facilitar un ús cívic sostenible per a la població. Així s'aconseguirà un gran parc verd al nord de Rocafort per a tota la població. El regidor de Medi Ambient, Eduard Corneig, explica que"“volem donar-li a aquest espai la protecció i el protagonisme que es mereix perquè la gent de Rocafort i dels voltants el puga gaudir. No és tan fàcil trobar una zona amb les característiques de Bonaigua, tan a prop de nuclis de població, i amb aquestes accions volem donar-li el valor que mereix". "També volem transmetre aquest valor a la ciutadania perquè facen seu aquest paratge i es relacionen amb el seu entorn mitjançant una consciència positiva. Creiem en la recuperació d'espais", conclou Corneig.

En l'últim any, rescatar Bonaigua com a espai central d'esbarjo sostenible ha sigut, per a Rocafort, un objectiu principal. S'han dut a terme altres iniciatives relacionades com l'exhibició d'aus nocturnes 'Nocturnia'. Així mateix, també s'ha demanat a la Conselleria el reconeixement com a Paratge Natural Local del conjunt que formen Bonaigua i la Pineda de les Pedreres, en aquest cas en coordinació amb la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de València.