Borriana realitza la consulta ciutadana més ambiciosa de la seua història

L'ajuntament de Borriana inicia aquesta setmana la seua primera campanya global de Consultes a la Ciutadania, que permetrà als veïns de la localitat opinar i expressar el seu punt de vista sobre una gran part de les inversions, projectes i iniciatives de futur al voltant del model de ciutat que els agradaria per al municipi. Sota el lema 'Participa i fes que la teua opinió compte', la regidoria de Participació Ciutadana ha preparat un complet qüestionari dividit en tres blocs diferents per a, com ha explicat el regidor de l'àrea Cristofer Del Moral, "conèixer al detall i amb preguntes molt concretes i directes l'opinió de la ciutadania respecte a infinitat de temes sobre els quals la institució municipal té capacitat d'actuar i decidir i, així, tenir una idea el més detallada possible sobre els desitjos i expectatives que els nostres veïns i veïnes tenen respecte al futur immediat de Borriana".

Així, la consulta ha començat a realitzar-se aquest dimarts 17 d’octubre, tant de forma telemàtica a través del web consulta.burriana.es, com de forma física a través dels milers de qüestionaris repartits i les urnes de votació als diferents edificis municipals de la ciutat. Tal com ha explicat Del Moral, "es tracta de seguir coneixent el més exactament possible l'opinió de la ciutadania i seguir fent efectiu el nostre objectiu que participe de forma directa en les decisions municipals, ja que creiem que és la millor forma de conèixer les preferències i cap on vol la població que evolucione la nostra ciutat".

La consulta ha quedat dividida en tres grans blocs que les persones que vulguen votar trobaran perfectament dividits per colors i temàtiques tant en les paperetes de votació com al web. El primer d'ells fa referència a l'opinió que tinguen els veïns de Borriana sobre les subvencions i ajudes que concedeix anualment el consistori a associacions, clubs esportius o col·lectius socials, sobre les quals es podrà opinar assenyalant si la quantitat establida és suficient, hauria d'augmentar-se o reduir-se. El segon bloc servirà per a conèixer l'opinió ciutadana respecte a les ordenances municipals que puguen experimentar canvis i millores després de la consulta, com ara l'ordenança municipal de tinença d'animals o la venda no sedentària. I, finalment, els veïns de Borriana podran expressar el seu punt de vista respecte al model de ciutat que desitgen, amb qüestions al voltant dels parcs i jardins públics, la mobilitat sostenible dels carrers i places o la valoració sobre les instal·lacions esportives municipals.

Del Moral s'ha mostrat molt satisfet "de poder portar endavant aquesta consulta, ja que després de dues campanyes de Pressupostos Participatius on la ciutadania ha pogut decidir sobre les inversions municipals, volem que el ritme de participació veïnal seguisca creixent a Borriana, cosa que, a més, ha permés que siguem un dels municipis que ha aconseguit les majors subvencions en aquest apartat per part de la Generalitat, situació que és conseqüència tant de la tasca que es duu a terme des de la regidoria com de la bona resposta ciutadana en les campanyes que ja hem realitzat".