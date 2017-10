Riba-roja presenta el Pla Estratègic que marcarà el seu model de desenvolupament

La Universitat de València elaborarà el Pla Estratègic Territorial, Sostenible, Integrat i Participat del municipi de Riba-roja de Túria (2017-2025), que establirà les bases del model de desenvolupament del municipi a mitjà i llarg termini. El professor titular d'Economia i codirector del projecte, Tomás González, juntament amb el catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, van ser els encarregats de desgranar el pla de treball que es durà a terme durant els pròxims deu mesos.

Aquest document, realitzat per un equip pluridisciplinar, serà obert al debat ciutadà amb la participació de veïns, associacions, polítics i tècnics de les diferents àrees. El Pla comptarà amb set fases de treball i dos programes transversals i partirà d'una fase de diagnòstic sobre el municipi (renda per capita, població i territori) i una altra fase de recollida d'informació primària a través de diversos canals.

El catedràtic Jorge Hermosilla va destacar els valors amb els quals explica Riba-roja de Túria: "El seu aspecte residencial, el patrimoni cultural, econòmic i mediambiental són claus per al seu desenvolupament”. A més, va matisar que Riba-roja ha d'actuar com “l'eix vertebrador dels municipis adjacents". Tomás González, per la seua banda, va desglossar els principals aspectes del Pla i va destacar la importància d'"integrar totes les fonts de manera coherent i coordinada” i va remarcar que “els tècnics seran els qui marquen el grau de viabilitat de les accions".



L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, va remarcar que es tracta d'un projecte de tot el poble de Riba-roja, "independentment de qui governe" i d'un document de tota la societat civil "que decidirà el municipi que volem per al futur, en el qual la gent visca més feliç". El desenvolupament del Pla Estratègic anirà acompanyat d'una estratègia de comunicació a fi de transmetre informació als actors clau de forma regular i fomentar la seua participació en les activitats programades.